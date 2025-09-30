Obavijesti

ULOV ŽIVOTA

Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PRIVATNA ARHIVA

Dario Balog iz Golog Brda pecao je prošle subote na rijeci Dravi kraj otoka Križnica kad je naletjela 'zvijer'. Kolege su mu pomogle s izvlačenjem, a ribu je ubrzo vratio nazad u rijeku

Na ribolov sam krenuo ciljano loviti grabežljivca. Kao mamac sam koristio ribu kedera, na fider štapu, s najlonom debljine 0.35 i udicom broj 2. Nakon dvadesetak minuta čekanja, štap se savio do vode. Rola je počela zujati od brzog odmatanja najlona. Odmah sam znao da je riječ o kapitalnom ulovu, ali nisam mogao ni naslutiti da je na udici upravo jesetra.

Ispričao nam je to strastveni ribič Dario Balog iz Golog Brda pokraj Virovitice o 'ulovu života', kojeg je imao prošle subote na rijeci Dravi. Pecao je kraj Križnice, naselju na samoj rijeci koje potpada pod Pitomaču.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Jesetra ga je iznenadila svojom snagom, ali i spektaklom kojeg je proživio čim se ulovila na udicu.

- Borba je trajala punih 40 minuta. Srce mi je ubrzano zakucalo kada je riba nekoliko puta cijelom dužinom iskočila iz vode i priredila pravi spektakl na površini. U izvlačenju su mi pomogli kolega ribič Mihael i ribočuvar Đuro Tot. Bez njihove pomoći ne bih uspio ribu sam izvući na obalu - ispričao je Balog i dodao kako je bila duga 176 centimetara i težila 35 kilograma.

Dodao je kako je iznenađenje bilo tim veće jer se ovako velika riba, pogotovo jesetra, uopće ne viđa u našim rijekama. Naime, prirodna migracija iz Dunava u Dravu joj je onemogućena još davno zbog gradnje hidroelektrane u Srbiji, u Đerdapskoj klisuri. Riba je polako nestala iz gornjeg toka Dunava i Drave. Njezin boravak u ovom staništu pokušali su spasiti Austrijanci i Mađari.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Nešto više o ribi, nakon pregleda fotografija ulova, rekao nam je Zoran Marčić, izvanredni profesor sa Zoologijskog zavoda Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu. 

- Ovako bih rekao da se radi o Acipenser nudiventris (hrvatski naziv – sim, a engleski ship sturgeon) jer ima kontinuiranu donju usnu. Uistinu su rijetki nalazi ove vrste u Dunavu, osobito nakon izgradnje hidrocentrala Đerdap. Naime, ove su ribe veliki migranti i u prošlosti su migrirale iz Crnog mora sve do Slovačke. Kolege iz Mađarske i Srbije su je zabilježili relativno malo puta u proteklih 30-ak godina. Porijeklo ove jedinke ne mogu točno znati, ali je moguće da je iz uzgoja. Iako bi mi za tu tvrdnju trebalo više vremena da provjerim. Svakako je zanimljiv nalaz i drago mi da je jedinka puštena natrag u rijeku - rekao nam je Marčić.

Što se ulovljene jesetre tiče, ribiči su je vratili u Dravu.

- Nakon nekoliko zajedničkih fotografija, ribu smo živi i zdravi vratili natrag u Dravu, u nadi da će još nekome priuštiti ovakav doživljaj - rekao je Balog i ponovio kako mu je ovo najveći primjerak ribe kojeg je ulovio u svojih 40 godina iskustca kao ribič.

OBOŽAVA SVOJ POSAO Marin je 'šaptač ribama', dok čisti veliki akvarij u Karlovcu jesetra se mazi i jede mu iz ruke
Marin je 'šaptač ribama', dok čisti veliki akvarij u Karlovcu jesetra se mazi i jede mu iz ruke

Inače, član je u čak tri ribička kluba SRK Šaran Pitomača, ŠRU Ođenica i ŠRK Bakić te kaže kako su kolege ponosne na ovaj poseban ulov.

