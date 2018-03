Riječani podržavaju Huanita: Omogućite kanabis za oboljele

Toplo se nadam da će nadam da će hrvatska država, Vlada, Ministarstvo zdravlja naći načina da omogući oboljelima kojima kanabis može pomoći dostupan lijek. A suprotnom, ako im to ne omogući, da se onda barem odrekne vlastite želje za kontrolom pa im omogući da sami zasade par biljaka... Ako im već ne žele pomoći neka im bar ne odmažu, poručili su okupljeni u četvrtak s prosvjeda podrške Huanitu Luksetiću, osuđenom na dvije godine zbog uzgoja marihuane za liječenje multiple skleroze.

Prosvjed na riječkom Trgu 128. brigade pod nazivom #osuditeimene organiziralo je Društvo oboljelih od multiple skleroze koje se zalaže za pravu legalizaciju korištenja odnosno uzgoja konoplje u medicinske svrhe.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iako je kanabis u Hrvatskoj formalno dozvoljen on je mnogima kojima treba zapravo nedostupan. Kako kaže Ognjen Brborović, koji je sudjelovao u radu povjerenstva za medicinsku marihuanu, kanabis jest proglašen lijekom, ali je sve ostalo samo na papiru. Preskup je, teško se može dobiti preporuka liječnika, na tržištu su dostupna dva preparata, a oni koji ih koriste kažu da nisu dovoljno dobri.

Svoju podršku Luksetiću, oboljelom od multiple skleroze, na prosvjedu je jasno izrazio aktivist i promotor kanabisovog ulja Rick Simpson.

- Ono što se trenutno dešava jest da sve vlade pokazuju svoje pravo lice. Kada govorimo o slučajevima poput Huanita, koji je prošao sve mogućnosti u potrazi za lijekom, od suvremenih ljekova, do pet tisuća uboda pčela, pokušavajući si pomoći po njihovim pravilima. I onda je našao ekstrakt kanabisa, koji ga je gotovo doveo do potpunog oporavka. Ružno je što jedan legalni sistem čovjeku uskraćuje biljku koja je oduvjek čovjekov najbolji prijatelj, najsigurniji lijek kroz tisuće godina, biljka koja je, usput rečeno, do 50-tih godina bila jedna od najvećih usjeva u bivšoj Jugoslaviji. No najednom je zabranjena, a sve zbog novca i pohlepe skojima naše vlade liježu. Zato probudimo se i ustanimo, zahtjevajmo slobodu korištenja biljaka koje su bogom dane da se njima izliječimo - poručio je čovjek koji je izliječio više od pet tisuća ljudi od raka.

Huanitova mama Zlata apelirala je na društvo, državu i pravosuđe da oslobode njenog sina.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Imam najboljeg sina kojeg jedna majka može imati i ne mogu prihvatiti od našeg društva, države i pravosuđa da osude jedno takvo dijete, koje u životu nikom nije naudilo niti ikad imalo ikakvih prekršajnih prijava, a kamoli da uzgaja neku drogu. Mojem djetetu brani se pravo na lijek, na život. A sve zbog jedne biljke. Stoga molim cijelu državu, od vrha i predsjednice do ministra, svih u saboru, da se malo zamisle i zapitaju jeli moguće da i oni sutra dođu u ovu situaciju. A razboljeti se nažalost možemo svi. Samo želim da svakome samo jedan tračak proradi, da se bolesnog čovjeka ne uhićuje i ne zatvara zato što sam sebi pomaže - apelirala je mama Zlata.