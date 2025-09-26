Riječanin (73) izgubio 670.000 eura u prijevari s kriptovalutom

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvoje ljudi zbog računalne prijevare u kojoj su žrtve ostale bez velike svoje novca.

- U prvom slučaju 67-godišnjakinja s daruvarskog područja tijekom 2021. godine naišla je na lažni internetski oglas o ulaganju u kripto valute. Kontaktirala ju je muška osoba koja se predstavila kao broker jedne tvrtke te je nagovorila na početno ulaganje od 300 dolara - navodi policija.

Žrtvu je nakon početnog ulaganja kontaktirao muškarac koji se predstavljao kao zaposlenik iste tvrtke.

- Obzirom da je žrtvi komunikacija izgledala ozbiljno i profesionalno, pa čak i lažni izračuni dobiti koji su joj prikazivani, bila je uvjerena da bi dodatnim uplatama mogla zaraditi još više pa je unutar nekoliko tjedana uplatila još oko 45 tisuća eura. Nakon toga ju je osoba koja se predstavljala kao broker dovela u zabludu da je izgubila uložena sredstva i na taj način je prevario za uplaćeni iznos.

I drugi slučaj prijevare datira iz 2021. U tom je 'deblji' kraj izvukao 73-godišnjak s riječkog područja.

- Telefonski ga je kontaktirao muškarac lažno se predstavljajući kao predstavnik jedne brokerske tvrtke te ga uvjerila kako može zaraditi ulaganjem u kripto valute. Nakon uplaćenog početnog uloga od tri tisuće eura, vjerujući kako će ostvariti još veću dobit, oštećeni je uplatio skoro 200 tisuća eura. Potom ga je lažni predstavnik, pokazujući lažne grafikone, uvjerio da je zbog krivih ulaganja račun otišao u minus i da je izgubio sva sredstva - priopćila je policija.

Nakon toga uslijedio je još jedan poziv muškarca iz iste lažne brokerske tvrtke koji je oštećenog uvjerio da će mu se sve vratiti i da će ostvariti još veću zaradu.

Od kolovoza do listopada 2021. godine uplatio je ukupno više od 470 tisuća eura na inozemni račun. Prevaranti su ga zatim uvjerili da je sav uloženi novac izgubio zbog krivih ulaganja.

- 73-godišnjak je prevarantima preko aplikacije za udaljeni pristup uređajima omogućio pristup svom računalu, pa je izgubio i kontrolu nad vlastitim računalom i transakcijama. Prevaranti su tako napravili daljnje isplate i ulaganja.

Sveukupno su mu ukrali više od 670 tisuća eura - zaključuje policija.