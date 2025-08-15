Nestanak Riječanina prijavljen je prije tjedan dana, boravište, kao i mjesto nestanka navodi se Bolivija.
PRIJE TJEDAN DANA
Riječanin je nestao u Boliviji
Riječanin Marco Skerbec nestao je u Južnoj Americi, objavljeno je na stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba. Bolivija je navedena kao boravište, a ima kestenjastu kosu, ovalno lice i nos srednje veličine. U opisu se navodi i da ima tetovažu sidra na lijevom ramenu, tetovažu kćeri na prsima te tetovažu na desnoj podlaktici na glagoljici.
Dan nestanka navodi se 8. kolovoz 2025..godine
- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - apeliraju iz policije.
