Obavijesti

News

Komentari 1
PRIJE TJEDAN DANA

Riječanin je nestao u Boliviji

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Riječanin je nestao u Boliviji
1
Foto: nestali.hr

Nestanak Riječanina prijavljen je prije tjedan dana, boravište, kao i mjesto nestanka navodi se Bolivija.

Riječanin Marco Skerbec nestao je u Južnoj Americi, objavljeno je na stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba. Bolivija je navedena kao boravište, a ima kestenjastu kosu, ovalno lice i nos srednje veličine. U opisu se navodi i da ima tetovažu sidra na lijevom ramenu, tetovažu kćeri na prsima te tetovažu na desnoj podlaktici na glagoljici.

Foto: nestali.hr

Dan nestanka navodi se 8. kolovoz 2025..godine

NESTALI Nestao Stipan Katić (56) iz Otoka Dalmatinskog! Policija moli za pomoć u pronalasku
Nestao Stipan Katić (56) iz Otoka Dalmatinskog! Policija moli za pomoć u pronalasku

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - apeliraju iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
UŽAS

VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'
OGLASILA SE I NOVINARKA

Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati, poručuje Derifaj Mikulaš...
Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču

Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča, stoji u prognozi N1 televizije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025