Riječanin koji se vodi kao nestao navodno likvidiran u Boliviji?! Nađena još dva leša

Marco Skerbec, Riječanin rođen 1992. godine, kojem se 8. kolovoza gubi svaki trag u Južnoj Americi, likvidiran je u Santa Cruzu u Boliviji prošle subote zajedno s državljaninom Srbije Miljanom Đekićem (38) iz Niša i Vanjom Miloševićem i Dejančem Lazarevskim (43) zvanim Makedonac, koji je kod sebe imao bugarsku putovnicu, javlja Jutarnji list.

Skerbec je, dodaju, s obzirom na tjeralicu , imao lažni identitet i moguće je da upravo on imao kod sebe isprave na ime Vanja Milošević jer, kaže nam dobro upućen izvor, imao je nekoliko lažnih identiteta pod kojima je boravio u Boliviji. Tamošnja policija našla je tijela u kuhinji iznajmljene kuće nakon što su susjedi prijavili da iz nje dopiru glazba i uznemirujući krici. Policijski izvori tvrde da su tijela bila zamotana u crne vreće, najvjerojatnije pripremljena za prijevoz na drugu lokaciju.

Istražitelji također sumnjaju da su državljani Srbije i Makedonac ubijeni zbog sukoba narkoklanova, odnosno da je motiv surove likvidacije trgovina kokainom. U optužnici protiv tzv. kavačkog klana, koju je Jutarnji dobio na uvid 31. kolovoza 2023. tijekom suđenja u Ljubljani, ime Marka Skerbeca, kao i ime njegove sestre, navedeno je više desetaka puta.

Već na petoj stranici optužnice Specijalnog državnog tužiteljstva Republike Slovenije Marko Skerbec naveden je kao jedan od vođa kriminalne skupine koja je na šifriranoj aplikaciji Sky koristila nadimak Coco. To je, međutim, samo jedan od nadimaka. U istrazi vođenoj 2020. godine Marco Skerbec i još nekoliko osoba bili su pod tajnim nadzorom policije.

Na stotinama stranica optužnice nalaze se snimljeni razgovori u kojima se spominje Marko Skerbec, izvještaji o praćenju, fotografije droge i ruta njezina prevoženja - od Španjolske, Italije, Njemačke do Slovenije i Hrvatske. Fotografije Marka Skerbeca, koje su objavljene u slovenskoj optužnici (iako su stare pet godina), izgledaju vrlo slično fotografiji objavljenoj na portalu Nestali, koju je objavila riječka policija.

Marco Skerbec, koji je, s obzirom na to da su za njim bile raspisane tjeralice, imao nekoliko drugih isprava, stradao je u brutalnim obračunima između kavačkog i škaljarskog klana. Taj sukob nije nemilosrdan samo u Srbiji i Crnoj Gori, gdje je nedavno zabilježeno nekoliko brutalnih likvidacija, nego se članovi suprotstavljenih klanova međusobno likvidiraju i u Hrvatskoj, Sloveniji, pa čak i u Španjolskoj. Obračuni su se proširili i na Južnu Ameriku, a neki su zbog straha od osvete pobjegli u zemlje poput Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata, piše Jutarnji