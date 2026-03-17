Riječka tvrtka ostala bez više milijuna eura u direktorskoj prijevari. Evo o čemu se radi

Riječka policija istražuje slučaj tzv. direktorske prijevare u kojoj je nepoznati počinitelj prevario zaposlenicu tvrtke sa sjedištem u Rijeci, predstavio se kao poslovni partner i naveo ju da na njegov račun nekoliko puta uplati novac čime je tvrtka oštećena za više milijuna eura.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske u utorak su priopćili da istražuju novi slučaj tzv. direktorske prijevare u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao poslovni partneri, direktori ili nadređene osobe u tvrtki te zaposlenike dovode u zabludu kako bi obavili novčane transakcije.

U ovom slučaju nepoznati prevarant se putem elektroničke komunikacije lažno predstavio kao poslovni partner riječke tvrtke te je zaposlenicu doveo u zabludu i naveo na uplatu više novčanih transakcija na račune koje joj je dostavio.

Naknadno je utvrđeno da se radilo o prijevari u kojoj je tvrtka sa sjedištem u Rijeci oštećena za više milijuna eura.

Riječka policija izvijestila je da provodi i kriminalističko istraživanje o prijevarama, kojima je troje hrvatskih državljana u dobi od 40 do 75 godina oštećeno za oko 69.000 eura.

Nepoznate osobe su putem internetskih stranica, društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju stupile u kontakt sa žrtvama te su ih uvjerile u mogućnost zarade.

Vjerujući njihovim uputama, oštećeni su u više navrata uplaćivali novac na različite račune, nakon čega su shvatili da je riječ o prijevari.