Riječki pekar snizio cijenu kruha na 60 centi: 'Kolege se ljute, ali trebamo kupcima izići u susret'

To što radim, radim od srca. Nema tu nikakve matematike. Ja sam na gubitku, ali svejedno želim počastiti svoje vjerne kupce za rođendan, to je najmanje što mogu za njih učiniti, rekao je riječki poduzetnik Lulezim Qenaj, vlasnik poznatog lanca pekarnica Arena. I inače ga znaju po socijalnoj osjetljivosti prema svojim kupcima i svim potrebitima, a sad je to još jedanput pokazao povodom 25. rođendana obiteljske pekarnice smještene na Turniću u Rijeci. Svoje vjerne kupce odlučio je počastiti ondje bijelim kruhom po cijeni od tek 0,60 eura. Inače za takav kruh treba izdvojiti najmanje 1,60 eura, pa je malo reći kako je ovom gestom oduševio mnogobrojne Riječane koji svakodnevno u navedenoj pekarnici kupuju raznovrsne ukusne pekarske proizvode.

Poznati pekar nevoljko je pristao reći nekoliko riječi jer, kako ističe, ne namjerava isticati se niti promovirati se u medijima.

- Ovakvim gestama samo imam problema s kolegama, koji se ljute i ne razumiju da je u ovim teškim vremenima svima teško opstati, kako nama tako i kupcima, te da im katkad moramo izaći u susret i počastiti ih - kratko objašnjava Qenaj, koji je prije 25 godina krenuo očevim stopama.

Njegov otac, koji danas ima pekarnice u Sloveniji, davne '87. godine doselio se u Hrvatsku te u Puli otvorio svoju prvu pekarnicu. Lulezim je isto učinio '93. u Rijeci. Danas u njegovoj pekarnici, uz djelatnike, radi cijela njegova obitelj, dva sina, supruga i on. Snižavanje cijena svojih proizvoda nije strano ni njemu ni kupcima. Naime, poznate su njegove humanitarne akcije, poput one kad je snizio cijene bureka i krafni za školsku djecu ili kad je pomogao potresom pogođenim područjima u Petrinji te poplavama u Slavoniji, kamo je sa svojom ekipom odvozio kruh kombijem.

- Luli je prije svega velik čovjek. Uvijek misli na nas. Nema onoga koga je on odbio kad je pomoć u pitanju, a u ovim teškim i kriznim vremenima kud ćeš veću pomoć od jeftinoga kruha - tvrde građani.

Socijalnu osjetljivost redovito pokazuje i tijekom božićnih blagdana, kad svojim kupcima daruje razne predmete (kalendare, upaljače...), no prošlog Božića, umjesto toga, također je častio Riječane sniženom cijenom kruha (s 11 na samo 5 kn).

Također, ljudima teškog materijalnog stanja Qenaji pekarske proizvode već godinama daruju i njima se svakodnevno mogu poslužiti iz košare koja stoji na ulazu u pekarnicu. Rođendanska cijena kruha u ponudi je od jučer, a ta akcija zadržat će se do kraja ožujka.

