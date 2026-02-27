Riječki policajci u stanu našli drogu i ženu (29) s tjeralice

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave primorsko-goranske postupali su nad 39-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u zlouporabu droge. Tijekom istraživanja i temeljem naloga Županijskog suda u Rijeci, obavili su pretragau doma kojim se koristi osumnjičenik na području Rijeke i pri tome su pronašli oko 5,80 grama konoplje tipa droge, manju količinu droge amfetamin, ali i digitalnu vagu za precizno mjerenje, zračni pištolj te druge predmete.



U stanu 39-godišnjaka je pri tome zatečena i 29-godišnja hrvatska državljanka za kojom je bila raspisana potraga s mjerom uhititi prema Rješenju Općinskog suda i kod koje je također pronađena droga, oko 30 grama amfetamina. Oboje spomenutih osoba je zbog navedene droge prekršajno sankcionirano sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droge, a 39-godišnjak i prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana. Osumnjičena 29-godišnjakinja je nakon završenog postupanja predana u istražni zatvor.



