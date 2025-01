Rijedak fenomen kraj Bjelovara! Četiri krave dobile su blizance

Očekivali smo ih četiri, a dobili ih čak osam. Bili smo potpuno iznenađeni jer nam se nikad nije dogodilo nešto ovakvo. Prije smo znali tijekom godine imati jedan, eventualno dva para blizanaca. No nikad ovoliko, ispričao nam je Miroslav Trgovac (56) iz Donje Petičke kraj Bjelovara, čije su četiri krave otelile svaka po blizance. Mlada telad je, kako nam je ispričao, zdrava i već se privikava svojoj novoj velikoj obitelji.

Foto: Moj portal

Trgovac se, kako nam je rekao, dugo bavi uzgajanjem krava. Vlasnik je 135, većinom, muznih krava. Pet mužjaka i tri ženke telića otelilo se u jako kratkom vremenu - sedam dana.

- Nismo znali da će ih biti toliko. Tako nešto se sazna tek kad krene porod. Počela je jedna, a onda i druga. Sve se samo zaredalo. Šok nam je bio što su se otelile u razmaku od sedam dana. Moram priznati da nismo nikako bili spremni na njihov dolazak. Porod je protekao, nasreću, kod svake krave odlično. Oplodnja je bila umjetna i to svaka krava od drugog bika. Što je dodalo još veće iznenađenje i slučajnost - ispričao nam je Trgovac.

Donja Petrička: Četiri krave u OPG-u Miroslava Trgovca unutar nekoliko dana otelile su osam telića | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Svakom teliću sad moraju, kako je rekao, posvetiti posebnu pozornost jer su još mladi. Inače su sve krave već imale od tri do četiri teljenja, no ni jednom nisu imale blizance.

- Ovo je prvi put da smo dobili blizance kod svake. Nevjerojatno. Moja supruga Ranka nije bila najsretnija kad je vidjela da ih je toliko. Sad se moramo pripremiti na duplo više posla nego što smo planirali. No siguran sam da ćemo se snaći - našalio se Trgovac.

Telići nisu dobili imena jer, kako nam je ispričao Trgovac, imaju ih previše da bi svima pamtili imena. No iako nemaju imena, svi dobiju jednaku količinu ljubavi i pažnje.

Foto: Moj portal

- Jako su lijepi za gledanje. Pogotovo kad ih gledamo kako se privikavaju na svoju novu obitelj. Svaki je poseban na svoj način - ispričao je Trgovac.

Na četiri para blizanaca nije se pripremio ni njegov veterinar Matija Jandrilović.

- Uglavnom, ovo nije toliko česti fenomen, pričamo o nekih pet posto slučajeva. Događa se, ali ne toliko često. Ovo je izvan svih postotaka. Oplodnja je bila umjetna, kao što je i po zakonu - ispričao nam je veterinar Matija, kojemu ovo nisu prvi blizanci.

Porod nije bio težak iako nisu bili u potpunosti spremni.

Donja Petrička: Četiri krave u OPG-u Miroslava Trgovca unutar nekoliko dana otelile su osam telića | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Obično teljenje traje nekih četiri do šest sati. Dug je to proces. Kod ovih krava to je išlo sve brzo. U sat ili dva već je izašla plodna voda. Nisu se mučile niti je bilo komplikacija, npr. da telići uđu u porođajni kanal u isto vrijeme. Kod sve četiri krave bilo je kao da su se same telile, nije bilo previše posla - rekao je Matija.

Dodao je kako bi veća rijetkost bila da je jedna krava otelila tri telića.