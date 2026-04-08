Rijeka bilježi rast turista u prva tri mjeseca, najviše stižu mladi

Rijeku je u prva tri mjeseca posjetilo 33.145 turista koji su ostvarili 82.137 noćenja, što je 14 posto više turista i 5 posto više noćenja nego u istom razdoblju lani, a najviše noćenja bilo je u privatnom smještaju, potom u hotelima, podaci su iz Turističke zajednice grada Rijeke.

Od početka siječnja do kraja ožujka u Rijeci je boravilo 57 posto stranih gostiju te 43 posto domaćih. U prva tri mjeseca u Rijeci su boravila 14.353 domaća gosta ili njih 19 posto više, dok je stranih turista bilo 18.792 ili 11 posto više nego lani.

Strani turisti ostvarili su 55.266 noćenja ili 67 posto, dok su domaći gosti ostvarili 26.871 noćenje ili 33 posto, uz rast od 16 posto.

Od stranih turista najviše noćenja ostvarili su oni iz Italije, Austrije, SAD-a, Slovenije, Njemačke i Španjolske.

Najviše noćenja bilo je u privatnom smještaju, 43,9 posto od ukupnog broja noćenja, a u hotelima 40,4 posto. Slijede nekomercijalni smještaj s 11,7 posto, hosteli s 3,3 posto te prenoćišta s 0,6 posto od ukupnih noćenja.

U Rijeci je registrirano 1437 pružatelja smještaja, odnosno 1927 objekata s 9184 kreveta. Prosječna duljina boravka turista u Rijeci je 2,48 dana. Strani turisti u prosjeku borave u Rijeci 2,9 dana, a domaći 1,8 dana.

Iz Turističke zajednice ponovno ističu trend snažnog rasta popularnosti Rijeke među mlađim generacijama, navodeći kako najveći udjel u noćenjima ostvaruju gosti u dobi od 19 do 30 godina, koji ostvaruju 26,5 posto noćenja.