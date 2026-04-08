TZ OTKRIVA DETALJE

Rijeka bilježi rast turista u prva tri mjeseca, najviše stižu mladi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka: Turisti na Trsatskoj gradini | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Od početka siječnja do kraja ožujka u Rijeci je boravilo 57 posto stranih gostiju te 43 posto domaćih

Rijeku je u prva tri mjeseca posjetilo 33.145 turista koji su ostvarili 82.137 noćenja, što je 14 posto više turista i 5 posto više noćenja nego u istom razdoblju lani, a najviše noćenja bilo je u privatnom smještaju, potom u hotelima, podaci su iz Turističke zajednice grada Rijeke.

Od početka siječnja do kraja ožujka u Rijeci je boravilo 57 posto stranih gostiju te 43 posto domaćih. U prva tri mjeseca u Rijeci su boravila 14.353 domaća gosta ili njih 19 posto više, dok je stranih turista bilo 18.792 ili 11 posto više nego lani.

KADA SE PAKIRATE? Ove zemlje plaćaju turiste da ih posjete: Iznos je impresivan
Ove zemlje plaćaju turiste da ih posjete: Iznos je impresivan

Strani turisti ostvarili su 55.266 noćenja ili 67 posto, dok su domaći gosti ostvarili 26.871 noćenje ili 33 posto, uz rast od 16 posto.

Od stranih turista najviše noćenja ostvarili su oni iz Italije, Austrije, SAD-a, Slovenije, Njemačke i Španjolske.

Najviše noćenja bilo je u privatnom smještaju, 43,9 posto od ukupnog broja noćenja, a u hotelima 40,4 posto. Slijede nekomercijalni smještaj s 11,7 posto, hosteli s 3,3 posto te prenoćišta s 0,6 posto od ukupnih noćenja.

EVO DETALJA Venecija opet uvela ulaznicu od 10 eura za jednodnevne posjete
Venecija opet uvela ulaznicu od 10 eura za jednodnevne posjete

U Rijeci je registrirano 1437 pružatelja smještaja, odnosno 1927 objekata s 9184 kreveta. Prosječna duljina boravka turista u Rijeci je 2,48 dana. Strani turisti u prosjeku borave  u Rijeci 2,9 dana, a domaći 1,8 dana.

Iz Turističke zajednice ponovno ističu trend snažnog rasta popularnosti Rijeke među mlađim generacijama, navodeći kako najveći udjel u noćenjima ostvaruju gosti u dobi od 19 do 30 godina, koji ostvaruju 26,5 posto noćenja.

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'
FOTOGRAFIJE NEREDA

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'

Čelnica Samobora Petra Škrobot potrošila je 75.000 eura na dizajnerski novi ured, a pravdala je to oštećenjima i ruganjem izgledu ureda...Osim toga, grad ima minus od 8 mil. eura: 'To je zbog velikog ciklusa investicija'
Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...
POGLEDAJTE FOTKE

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, potrošila je 75.000 eura na obnovu ureda. Stolicu je platila 1800, lampu 812 eura... Dobili smo fotografije kako joj je ured prije izgledao. Je li bila potrebna obnova ili je riječ o nečem drugom, procijenite sami
Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa
PAKISTANSKI DVOJAC

Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa

Uspješno posredovanje ponovno je istaknulo stratešku važnost Pakistana, zemlje koja uspijeva održavati funkcionalne odnose i s Washingtonom i s Teheranom

