Rijeka daje potpore ženama poduzetnicama nakon rodiljnog

Riječka gradska uprava objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora ženama poduzetnicama za ponovno aktiviranje poslovanja nakon korištenja rodiljnog, roditeljskog, odnosno posvojiteljskog dopusta za 2026. godinu. Potpora se dodjeljuje kao jednokratna bespovratna potpora od 2000 eura po prijaviteljici, a prijave se podnose do kraja 2026. godine. Potpora je namijenjena poduzetnicama koje su zbog korištenja rodiljnog, roditeljskog odnosno posvojiteljskog dopusta privremeno stavile poslovanje u mirovanje ili nisu obavljale djelatnost te poslovanje ponovno aktiviraju u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine.

Iz Grada Rijeke ističu kako se tim javnim pozivom po prvi put uvodi ciljana mjera pružanja podrške poduzetnicama kod ponovnog aktiviranja poslovanja nakon korištenja rodiljnog, roditeljskog, odnosno posvojiteljskog dopusta.

Provedbom mjere potiče se kontinuitet poduzetničke aktivnosti žena, smanjuje se financijski gubitak prekida poslovanja uslijed majčinstva te jača gospodarska aktivnost i poduzetnička uključenost žena, naglašavaju iz Grada Rijeke.

Pravo prijave imaju poduzetnice sa sjedištem u Rijeci, koje posluju kao obrtnice, nositeljice slobodnih zanimanja te d.o.o. ili j.d.o.o., čije je poslovanje u stopostotnom privatnom vlasništvu žena.