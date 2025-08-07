Obavijesti

TREĆA SREĆA

Rijeka izbjegla nove izbore: Konstituirano Gradsko vijeće, Robert Kurelić ipak predsjednik

Piše Snježana Krnetić,
Rijeka: Konferencija za medije Ive Rinčić, nove gradonačelnice Rijeke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U 16 glasova za nalazi se 11 vijećnika s liste Ive Rinčić, tri vijećnika s liste Marka Filipovića te dva vijećnika Mosta.

Robert Kurelić novi je predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke. Dobio je 16 glasova vijećnika, a protiv je bilo 9. Time je iz trećeg pokušaja konstituirano Gradsko vijeće Grada Rijeke i izbjegnuti izbori. U 16 glasova za nalazi se 11 vijećnika s liste Ive Rinčić, tri vijećnika s liste Marka Filipovića te dva vijećnika Mosta.

Na prve dvije konstituirajuće sjednice, gradonačelnici Rijeke Ivi Rinčić za većinu je nedostajao jedan glas. Ona je odlučila održati obećanje da neće koalirati ni sa SDP-om, ni s HDZ-om, ni s listom bivšeg gradonačelnika Marka Filipovića. Njenih 11 vijećnika trebalo je još pet ruku za formiranje većine. Dobila je glasove samo dvoje vijećnika Mosta i dvoje Filipovićevih ljudi. Treći Filipovićev čovjek, Stefan Mataja Mafrici, odbio je dati podršku.

U trećem pokušaju formiranja Gradskog vijeća, kako bi se izbjegli novi izbori, ključni glas za izbor Kurelića bio je Stefan Mataja Mafrici koji je prva dva puta bio protiv.

