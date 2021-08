Prostor ispred riječke robne kuće Korzo, na glavnoj žili kucavici grada, gdje se u utorak urušio dio kamene fasade, još uvijek je osiguran i ograđen. Glavni ulaz u navedenu robnu kuću i dalje je zatvoren dok se obavlja pregled zgrade te se za to vrijeme u trgovine u zgradi ulazi s Koblerovog trga.

Do urušavanja je, doznajemo, došlo uslijed naleta jake bure, koja je odlomila dio ploča s oboda zgrade.

- Upravo sam imala sastanak s radnicima koji se bave radom na fasadama i koji su angažirani da obave izvid i daju prijedlog za sanaciju. Oni će tijekom današnjeg dana obaviti izvid s dizalicama sa košaricama, budući da se odlom dogodio na višim katovima zgrade. Sutra nam dolazi i statičar, koji će također dati svoje službeno mišljenje, nakon čega će se obaviti sanacija. Poduzimamo sve kako bi se saniranje dijela zgrade gdje je nastala šteta što prije izvršilo. Za to vrijeme prostor je osiguran i glavni ulaz zatvoren - kaže Alida Diminić, direktorica riječke robne kuće Korzo.

Dodaje kako je nedavno na zgradi staroj 49 godina, izvršena kontrola cijelog objekta i ničim se nije dalo naslutiti da bi do ovakvog urušavanja, uslijed zuba vremena te nepovoljnih vremenskih neprilika tj. jakog vjetra pa čak i potresa, moglo doći. Svih tih godina se, kaže Diminić, nikad nije ovako nešto dogodilo.

Podsjetimo, do urušavanja betona, koje je prestrašilo prolaznike na glavnoj riječkoj šetnici gdje dnevno prođe na tisuće ljudi, došlo je nešto prije 18 sati. Samo pukom srećom nitko nije ozlijeđen.

Prvi koji je reagirao je zaštitar robne kuće, koji je odmah krenuo upozoravati ljude da se ne kreću tim dijelom Korza te osigurao mjesto zaštitnim trakama.

Ubrzo su stigli i vatrogasci koji su počistili odlomljeni beton sa šetnice te uklonili dodatni komad betona koji je visio s krova i dodatno osigurali prostor. kako su nam rekli, ne postoji mogućnost da dođe do naknadnog urušavanja, no prostor će do okončanja sanacije i dalje ostati ograđen.