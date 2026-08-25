Obavijesti

News

Komentari 0
OBILNE PADALINE

Rijeka ukida mjere štednje vode

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka ukida mjere štednje vode
Rijeka: Kišni dan u gradu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon obilnijih padalina tijekom petka i subote, na izvorištu Zvir 1 zabilježen je priljev novih količina vode i povećanje njegove izdašnosti

Na riječkom području ukidaju se mjere ograničene potrošnje vode jer je hidrološka situacija znatno poboljšana zahvaljujući obilnim padalinama, a vodoopskrbni sustav stabilan, obavijestili su u utorak iz riječkog komunalnog društva Vodovod i kanalizacija (ViK).

Nakon obilnijih padalina tijekom petka i subote, na izvorištu Zvir 1 zabilježen je priljev novih količina vode i povećanje njegove izdašnosti. Istodobno je primjetno smanjena ukupna potrošnja vode u sustavu, čime je smanjen pritisak na vodoopskrbnu mrežu i ponovno uspostavljena stabilnost sustava.

Iz ViK-a stoga ističu da prestaje potreba za daljnjim provođenjem mjera ograničenja potrošnje vode te se ukida apel za obustavom aktivnosti poput zalijevanja zelenih površina, pranja prometnih i drugih površina ili punjenja bazena i fontana.

Zahvalili su svim građanima, gospodarskim subjektima i nadležnim službama na brzoj reakciji, odgovornom ponašanju i suradnji tijekom izvanrednih okolnosti, jer je zajedničkim odgovornim pristupom uspješno prebrođeno kritično razdoblje i izbjegnuta potreba za uvođenjem neposrednih redukcija vode.

Iako je vodoopskrbni sustav trenutačno stabilan i dalje pozivamo na odgovorno i racionalno korištenje vode, osobito zbog najavljenog novog toplog i suhog razdoblja, poručili su iz ViK-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS KOD ZADRA Maloljetnik poginuo u stravičnoj nesreći
STRAVA

UŽAS KOD ZADRA Maloljetnik poginuo u stravičnoj nesreći

Motocikl je nakon slijetanja udario u kameni suhozid, a potom i u stablo. Maloljetni vozač na mjestu je smrtno stradao
Obitelj pilota udomila je letača! 'Čvorka Srećka smo spasili, a sad s nama ide i na ljetovanja'
MILJENIK BUCALOVIĆA

Obitelj pilota udomila je letača! 'Čvorka Srećka smo spasili, a sad s nama ide i na ljetovanja'

Ljiljana i Milenko Bucalović iz Zagreba na godišnjem odmoru spasili su malu pticu koja je uz njih naučila imitirati i ljudski govor. ‘Oboje smo piloti. Logično je da u našoj obitelji sve leti, pa i ljubimac’, kažu
Pogledajte oblak koji je stigao! Prijete pljuskovi i grmljavina
PONESITE KIŠOBRAN

Pogledajte oblak koji je stigao! Prijete pljuskovi i grmljavina

DHMZ je za danas izdao žuto upozorenje za cijelu Hrvatsku. I dok je danas na rasporedu kiša, za srijedu je već povratak u toplinske dane.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026