Obavijesti

News

Komentari 0
KAZNENA PRIJAVA

Rijeka: Vlasnica (37) tvrtki utajila je milijun eura poreza

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka: Vlasnica (37) tvrtki utajila je milijun eura poreza
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dio na taj način ostvarene imovinske koristi, više od 58.000 eura dala je drugom osumnjičeniku, 33-godišnjem hrvatskom državljaninu za kupnju nekretnine

Vlasnica dviju tvrtaka s riječkog područja (37) osumnjičena je da je s računa tvrtke podizala novac kako bi izbjegla plaćanje poreza na dohodak od kapitala te je kazneno prijavljena za utaju poreza i druga kaznena djela  kojima je državni proračun oštetila za više od milijun eura, priopćila je policija. Iz Policijske uprave primorsko-goranske u petak su izvijestili  da je nad dvoje hrvatskih državljana provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta.

Vlasnicu i odgovornu osobu u dvjema tvrtkama, sumnjiči se da je od listopada 2021. do listopada 2023. godine, radi izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak od kapitala, bez da to potkrijepi dokumentacijom, s poslovnih računa podizala novac i tako oštetila državni proračun.

Dio na taj način ostvarene imovinske koristi, više od 58.000 eura dala je drugom osumnjičeniku, 33-godišnjem hrvatskom državljaninu za kupnju nekretnine, dok je s računa jedne od tvrtki neosnovano platila i ugradnju grijanja od oko 4.600 eura.

ZAVRŠENA ISTRAGA Direktor tvrtke iz Lekenika utajio porez na prodaji vozila, oštetio proračun za 600.000 kn
Direktor tvrtke iz Lekenika utajio porez na prodaji vozila, oštetio proračun za 600.000 kn

Uz to, 37-godišnja vlasnica tvrtki se sumnjiči da kao odgovorna osoba u dvije tvrtke nije propisno vodila poslovne knjige te nakon blokade računa nije u zakonskom roku pokrenula stečajne postupke.

Kazneno je prijavljena zbog sumnje u počinjenje devet kaznenih djela - utaje poreza ili carine, pranja novca i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga  i povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje.

Osumnjičeni 33-godišnjak je kazneno prijavljen zbog pranja novca, naveli su iz PU primorsko-goranske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći
DETALJI UŽASA

Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći

Tijekom očevida utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas
Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju
NOVI ZAPLET

Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju

Zagreb kaže da im tvrtka može dati zemlju, ali ne spominju cijenu, koja je ključna. Stanari su očajni. Isplivali i novi suludi slični slučajevi sa zgradama
Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola'
OKO 1500 KM dalje

Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola'

Auto je iznajmljen Francuzu, koji je na njega stavio lažne tablice. Pratili smo ga satelitom, bio sam uporan da ga vratim, kaže Ivan, vlasnik zagrebačke tvrtke za najam vozila Zagstel

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025