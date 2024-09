Riješili misterij nesreće u Srbiji: 'Vozio je 150 km/h. Od udarca je vozač izletio kroz krovni otvor'

Luka se kretao neprilagođenom brzinom, vjerojatno oko 150 kilometara na sat. Izgubio je kontrolu nad vozilom, udario u rubnjak, potom u stari automobil koji je ondje bio parkiran kao reklama za auto-servis. Odmah su iskočili zračni jastuci, a od siline udarca on je izletio kroz krovni prozor. Sumnja se da nije bio vezan. Od udarca se digao veliki oblak prašine, te očevici nisu mogli da vidjeti tijelo koje doslovno leti kroz šiber.

Ispričao je to za srpski portal Telegraf izvor blizak istrazi prometne nesreće u kojoj je 24. kolovoza poginuo Luka Vuksanović (26).

Foto: Telegraf.rs

Podsjetimo, on je te večeri vozio iz Beograda do prijatelja u Mladenovac u centralnoj Srbiji. Kod skretanja za mjesto Sopot, udario je u rub ceste. Samo četrdeset sekundi nakon nesreće, na mjesto događaja dotrčali su gosti obližnjeg restorana brze hrane. No, Luke nije bilo na mjestu nesreće. Prednji dio vozila bio je smrskan. U automobilu su pronađeni Lukin mobitel i novac.

Izvor je za Telegraf demantirao teoriju da je vozač pobjegao i potvrdio da je vrata vozača otvorio očevidac. Ugasio je glasnu glazbu kako bi mogli čuti ako netko jauče. Luka je, tvrdi, u tom trenutku već bio mrtav.

- On je letio 30 metara. Pao je na koljena, obje butne kosti su mu bile slomljene, podlaktica, rebra i kralježnica. Odmah je bio mrtav. Nađen je u šiblju koje je obraslo trnjem, lijanama, okrenutog na trbuh - rekao je izvor i dodao kako mu je lice bilo neprepoznatljivo od ozljeda. Uspjeli su ga identificirati tek prema ugrađenoj metalnoj pločici.