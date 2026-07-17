Riješili slučaj star 45 godina: Tijelo nađeno u plitkom grobu pripada nestaloj milijunašici

Žensko tijelo u visokom stupnju raspadanja, pronađeno u plitkom grobu prije gotovo 45 godina u južnoj Kaliforniji, sada je identificirano kao nestala 80-godišnja multimilijunašica. Utvrđeno je da ju je ubio njezin znatno mlađi ljubavnik, koji već desetljećima služi zatvorsku kaznu zbog tog zločina, iako tijelo žrtve sve do sada nije bilo službeno identificirano.

U srijedu je šerifov ured okruga Riverside objavio kako je "Jane Doe", neidentificirana žrtva čiji su posmrtni ostaci pronađeni u 28. studenog 1981. godine u blizini planine Sugar Loaf, zapravo Thelma Jeanette Gaston. Ona je bila uspješna investitorica u nekretnine iz Los Angelesa, a njezino se bogatstvo u trenutku nestanka procjenjivalo na 20 milijuna dolara.

- Nakon više od četiri desetljeća, istražitelji Ureda patologa šerifa okruga Riverside i Tima za hladne slučajeve ubojstava pozitivno su identificirali žrtvu kao Thelmu Gaston. Gospođa Gaston bila je žrtva ubojstva koje se dogodilo 1981. godine u okrugu Los Angeles, stoji u priopćenju šerifovog ureda.

Stanje pronađenih ostataka onemogućilo je identifikaciju tadašnjim metodama. Slučaj je ostao hladan desetljećima, sve dok "značajan napredak u forenzičkoj znanosti" nije otvorio nove mogućnosti. Ključnu ulogu odigrala je suradnja s privatnim forenzičkim laboratorijem Othram Labs, koji je uspio izvući iskoristiv DNK profil iz kostiju. Koristeći se genetskom genealogijom, koja uspoređuje DNK s genealoškim bazama podataka, te usporedbom sa starim zubnim kartonima, istražitelji su u svibnju ove godine napokon uspjeli službeno potvrditi identitet žrtve i riješiti misterij star gotovo pola stoljeća.

Thelma Gaston posljednji je put viđena 28. lipnja 1981. godine. Posljednja poznata komunikacija bila je navodna poruka koju je ostavila u svom domu u Rancho Parku, u kojoj je navela da je otišla potražiti svoju mačku. Međutim, istraga je ubrzo otkrila financijski motiv iza njezina nestanka. Glavni osumnjičenik postao je njezin partner, tada 39-godišnji Lawrence Remsen.

Remsen, bivši prodavač tepiha i radnik u tvrtki za protuprovalne alarme, prevarom se uvukao u život bogate starije žene. Predstavljao se kao njezin ljubavnik te su čak razgovarali o braku neposredno prije njezina nestanka. Njegov pravi cilj bio je preuzeti kontrolu nad njezinim ogromnim bogatstvom.

Pojavila su se i dodatna pisma, koje je navodno napisala Gaston, a u kojima je stajalo da prepušta svoje poslove Remsenu.

"Svi su htjeli samo moj novac. namjeravam se malo zabaviti u životu i nitko me neće zaustaviti", stajalo je u pismima.

Njezin nećak i dugogodišnji poslovni suradnik, John Mittrick, odmah je policiji rekao kako pisma ne odgovaraju karakteru njegove tete. Opisao ju je kao "pronicljivu poslovnu ženu koja je zaradila velik novac kupujući nekretnine oduzete zbog poreza". Sumnje su se pokazale opravdanima. Istraga je utvrdila da su dokumenti ovjereni ukradenim javnobilježničkim pečatom, a potpisi Thelme Gaston bili su krivotvoreni. U međuvremenu, Remsen je pokušao prodati njezinu imovinu i podići više od 100.000 dolara s njezinih bankovnih računa.

Nedugo nakon nestanka Gaston, Remsen se dao u bijeg. Policija je upala u njegov stan u zapadnom Los Angelesu i pronašla nekoliko ukradenih predmeta koji su pripadali osamdesetogodišnjakinji, a u garaži se nalazio i njezin Mercedes. Automobil tada nisu zaplijenili jer nije bio prijavljen kao ukraden, no kada su se policajci vratili dan kasnije, Mercedesa više nije bilo.

Remsen je naposljetku uhićen u Teksasu u rujnu 1981. dok je pokušavao prijeći granicu s Meksikom. Kasnije je tvrdio da je Gaston umrla prirodnom smrću u svojoj kući, a da je on njezino tijelo pokopao na moru, o čemu je pisao i New York Post. Porota mu nije povjerovala. Godine 1983. osuđen je za ubojstvo drugog stupnja. Sudac je presudio da je ubio Gaston "s namjerom i iz zlobe". Iako tijelo žrtve tada još nije bilo identificirano, Remsen je osuđen na doživotni zatvor. Prilikom izricanja presude, sudac ga je nazvao "nesposobnim nitkovom".

Lawrence Remsen, koji danas ima 83 godine, i dalje služi doživotnu kaznu u Kalifornijskom institutu za muškarce u Chinu. Od 2016. godine četiri puta mu je odbijen zahtjev za uvjetnim otpustom, posljednji put u travnju 2023. godine. Sve njegove žalbe na daljnje izdržavanje kazne također su odbijene. Njegovo sljedeće saslušanje za uvjetni otpust zakazano je za srpanj 2028. godine.