TEOLOG O EUTANAZIJI PLUS+
Rijetki u ovoj zemlji umiru dostojanstveno. Psihološka podrška je luksuz za bogate
Slovenija je prošli mjesec postala 12. europska država koja je zakonski uredila pomoć pri dobrovoljnom okončanju života. Taj potez poput reflektora osvjetljava i naše dvorište. U Hrvatskoj tišina. Nema prijedloga zakona. Nema parlamentarne rasprave. Nema političke volje. Samo niz prešutnih gesta kojima poručujemo da smrt pripada nekom drugom.
