Rijetki u ovoj zemlji umiru dostojanstveno. Psihološka podrška je luksuz za bogate

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
Foto: IPA/SIPA USA

Slovenija je 12. europska država koja je zakonski uredila pomoć pri dobrovoljnom okončanju života. Taj potez poput reflektora osvjetljava i naše dvorište, upozorava teolog Dalibor Milas u Expressu

Slovenija je prošli mjesec postala 12. europska država koja je zakonski uredila pomoć pri dobrovoljnom okončanju života. Taj potez poput reflektora osvjetljava i naše dvorište. U Hrvatskoj tišina. Nema prijedloga zakona. Nema parlamentarne rasprave. Nema političke volje. Samo niz prešutnih gesta kojima poručujemo da smrt pripada nekom drugom.

