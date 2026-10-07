Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKO NATJECANJE

Roboti će igrati ping pong: U Zagreb stižu mladi robotičari iz 50 država cijelog svijeta!

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Roboti će igrati ping pong: U Zagreb stižu mladi robotičari iz 50 država cijelog svijeta!
Foto: HRS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski robotički savez organizator je međunarodnog robotičkog natjecanja World Robot Olympiad 2026 - WRO Open Championship Europe, koje će se održati od 13. do 16. listopada na ZG velesajmu

U utorak, 13. listopada, Zagreb postaje domaćin iznimno uzbudljivom natjecanju. U Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma počinje međunarodno natjecanje u edukacijskoj robotici, WRO Open Championship Europe, koje u Hrvatsku dovodi djecu i mlade, mentore, edukatore i predstavnike robotičke zajednice iz cijelog svijeta.

Organizator trodnevnih događanja, Hrvatski robotički savez (HROBOS), javlja kako će se na World Robot Olympiad 2026 – WRO Open Championship Europe, prijavilo oko 230 natjecateljskih timova iz više od 50 država svijeta. Među njima je 17 timova iz Hrvatske.

Ukupno će sudjelovati više od 2.000 sudionika, učenika, mentora, nacionalnih WRO organizatora, tehnoloških i obrazovnih partnera.

Foto: HRS

Besplatan ulaz i razne aktivnosti

WRO 2026 - Open Championship Europe natjecanje se provodi u četiri kategorije: RoboMission (robotske igre rješavanja misija), Future Innovators (inovacije), Future Engineers (utrke modela autonomnih automobila) i RoboSports (roboti igraju stolni tenis u parovima).

Dobne skupine na natjecanju su između 8 i 22 godine. Natjecanje će biti otvoreno za javnost, uz besplatan ulaz za posjetitelje. HROBOS poziva sve da dođu, jer, kao i u pravom sportu, kad su roboti na “terenu”, svi se okupe oko njih i navijaju, dajući nevjerojatnu energiju timu koji je osmislio robota.

Zagreb: First lego League natjecanje iz robotike za djecu i mlade
Zagreb: First lego League natjecanje iz robotike za djecu i mlade | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Osim natjecateljskog programa, planirane su interaktivne STEM radionice, edukativni sadržaji za djecu i mlade, prezentacije inovativnih tehnologija te predstavljanje obrazovnih i gospodarskih partnera.

- Željeli bismo pozvati djecu, mlade, škole, udruge i sve zainteresirane da nas posjete i sudjeluju u navijanju i popratnom sadržaju - poručuju iz Hrvatskog robotičkog saveza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'
AFERA JAGODE

Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'

Obitelji su prevarene s inovativnom metodom uzgoja jagoda. Čovjeku koji je izvlačio novac iz braniteljske zadruge još se sudi unatoč uputi Vrhovnog suda. A ovrhe braniteljima stižu: 'Ostao nam je još goli život'
Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'
RUŠENJE NATJEČAJA

Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

DKOM-u su se žalili ugledni arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju i Ministarstvo gospodarstva. Pravni tim rada koji je završio šesti tvrdi da Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije i uvjete natječaja
SKANDAL U BOLNICI Medicinska sestra se seksala s pacijentom: 'Dala mu broj, htjela i u hotel'
'PROFESIONALNA BRIGA'

SKANDAL U BOLNICI Medicinska sestra se seksala s pacijentom: 'Dala mu broj, htjela i u hotel'

Medicinska sestra dala mu je svoj privatni broj telefona i dodala ga na društvenim mrežama. Razmjenjivali su poruke seksualnog sadržaja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026