Roboti će igrati ping pong: U Zagreb stižu mladi robotičari iz 50 država cijelog svijeta!

U utorak, 13. listopada, Zagreb postaje domaćin iznimno uzbudljivom natjecanju. U Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma počinje međunarodno natjecanje u edukacijskoj robotici, WRO Open Championship Europe, koje u Hrvatsku dovodi djecu i mlade, mentore, edukatore i predstavnike robotičke zajednice iz cijelog svijeta.

Organizator trodnevnih događanja, Hrvatski robotički savez (HROBOS), javlja kako će se na World Robot Olympiad 2026 – WRO Open Championship Europe, prijavilo oko 230 natjecateljskih timova iz više od 50 država svijeta. Među njima je 17 timova iz Hrvatske.

Ukupno će sudjelovati više od 2.000 sudionika, učenika, mentora, nacionalnih WRO organizatora, tehnoloških i obrazovnih partnera.

Foto: HRS

Besplatan ulaz i razne aktivnosti

WRO 2026 - Open Championship Europe natjecanje se provodi u četiri kategorije: RoboMission (robotske igre rješavanja misija), Future Innovators (inovacije), Future Engineers (utrke modela autonomnih automobila) i RoboSports (roboti igraju stolni tenis u parovima).

Dobne skupine na natjecanju su između 8 i 22 godine. Natjecanje će biti otvoreno za javnost, uz besplatan ulaz za posjetitelje. HROBOS poziva sve da dođu, jer, kao i u pravom sportu, kad su roboti na “terenu”, svi se okupe oko njih i navijaju, dajući nevjerojatnu energiju timu koji je osmislio robota.

Zagreb: First lego League natjecanje iz robotike za djecu i mlade | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Osim natjecateljskog programa, planirane su interaktivne STEM radionice, edukativni sadržaji za djecu i mlade, prezentacije inovativnih tehnologija te predstavljanje obrazovnih i gospodarskih partnera.

- Željeli bismo pozvati djecu, mlade, škole, udruge i sve zainteresirane da nas posjete i sudjeluju u navijanju i popratnom sadržaju - poručuju iz Hrvatskog robotičkog saveza.