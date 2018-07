Rodila bebu s dva lica: 'Ne žele ju operirati i spasiti joj život...'

U Indoneziji je rođeno dijete s dva lica i s dva mozga, ali samo s jednim tijelom i jednom glavom. Riječ o slučaju začeća blizanaca, kod kojeg se drugi fetus nije normalno razvio. Dvomjesečji Gilang Andika iz grada Batama u Indoneziji, osim što ima dva lica i dva mozga pati od potencijalno fatalnog hidrocefalusa, stanja u kojem se u mozgu djeteta skuplja tekućina.

Iako beba ima samo jedno tijelo s dvije ruke i noge, ustvari je riječ o sijamskim blizancima, odnosno blizancima koji su jednim dijelom svojega tijela međusobno srasli. Takvi slučajevi događaju se rijetko, u prosjeku jednom na 250.000 poroda, a blizanci mogu biti spojeni prsnim košem, lubanjama ili dijelovima leđa. U ovom slučaju, drugom blizancu se nije razvilo tijelo.

U nekim slučajevima, ovisno o sraštenosti unutarnjih organa, sijamski blizanci se mogu kirurški odvojiti, no kod malog Gilanga to nije slučaj. Operacija bi podrazumijevala uklanjanje dijela lubanje, jednog mozga i lica, a šanse da bi dijete preživjelo zahvat su gotovo nikakve. Njegovi roditelji očajnički traže pomoć jer žele spasiti život svojeg djeteta, no lokalni liječnici rekli su im da je njegovo stanje neoperabilno.

