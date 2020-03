Rodila par sati nakon potresa u Petrovoj: 'Bilo ju je jako strah'

Dan nakon razornog potresa u Zagrebu Dijana Kos (33) spokojno je u svom domu u Mraclinu spavala kraj svoje tek rođene bebe Tese. Rodila ju je 14 dana ranije u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, baš u trenucima kada su BBB-i evakuirali bebe i rodilje iz bolničkog kompleksa koji je pretrpio oštećenja. Kako nam je jučer ispričao njezin suprug Marko (32), Dijana ga je probudila sat vremena prije potresa.

- Trebala je roditi kroz 14 dana, no u pola šest mi je rekla da joj je pukao vodenjak. Razgovarali smo i rekao sam joj da nema žurbe. Baš u to vrijeme probudio se naš sin (2), dali smo mu mlijeko kada se počelo tresti. Skočili smo iz kreveta, spremili se, sjeli u auto i oko osam sati stigli u Petrovu - prisjeća se Marko.

Oboje su bili zbunjeni, uplašeni, uzbuđeni, no trudili su se ostati pribrani. Trudili su se ostati pribrani i kada su vidjeli rodilje na hladnoći pred Petrovom bonicom i kada su čuli da će Dijana možda morati roditi u autu.

- Mislio sam je ostaviti u bolnici, no kad sam vidio sve što se zbiva, pitali smo kuda da idemo. Uputili su nas na parking na brdu i rekli da je pitanje gdje će Dijana roditi. U autu smo sjedili do pola deset, a onda su došli po nju. Kako su uspjeli ososobiti jedan dio zgrade iza glavne zgrade bolnice, Dijanu su smjestili u sobu.

- Supruga mi je u 10.40 poslala sliku Tese, koja je rođena sa 3300 grama i 49 centimetara. Nakon poroda s bebom je ostala u sobi do 16.45, kada su i nju i bebu otpustili kući. Ispričala mi je kako ju je bilo više strah potresa nego poroda, no da je čitavo osoblje sve to odlično riješilo. Bili su srdačni i sve je super prošlo - ispričao nam je Marko. Iako imaju i dvogodišnjeg sina, Marko priznaje da će im trebati vremena da se naviknu na malenu princezu.

- Ja je noćas uopće nisam čuo da plače. Idemo dan po dan, pomalo. Treba vremena da se čovjek ponovno prebaci u taj film. A sin je presretan, mislim da mu je sestrica jako zanimljiva i misli da ima novu igračku - kroz smijeh je ispričao Marko i priznao nam da je u zadnjih 24 sata napravio na desetke Tesinih fotografija.

I mama i beba osjećaju se dobro, vole se, maze i žive dan po dan. Obilazi ih patronažna sestra, a s Tesom se kroz nekoliko dana moraju javiti u Petrovu bolnicu kako bi bebi napravili još neke preglede koje na dan rođenja nisu stigli.

U razmaku od svega dvadesetak minuta, zdravu djevojčicu u Petrovoj bolnici rodila je i Ivana Plivelić. Kao i Dijana, i ona je sa svojom bebom istog poslijepodneva otpuštena kući.

