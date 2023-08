Rodilja ipak priznala da je znala za trudnoću: 'Na odmor je došla s novim dečkom, on nije otac...'

Zove se Natasha, ima 22 godine i nedavno je prekinula s dečkom. S novim je došla u Hrvatsku na ljetovanje kod očevog prijatelja u mjesto Karin nedaleko Zadra. Bilo bi to idilično ljetovanje, ali sve se zakomplicirano jer je Natasha bila u visokom stupnju trudnoće za koju nitko nije znao, barem tako tvrde njeni najbliži.

Foto: HGSS





- Mi smo išli na planinu svi skupa jer obitelj obožava Winnetoua. Natasha jer bila dobro, a onda je otišla u wc i bilo joj je zlo. Na kraju su je porodile moja supruga i njena majka. Pomoć je došla kasnije jer se radi o terenu koji nije pristupačan, govori Boris koji je čovjek koji je primio obitelj iz Luksemburga u goste.

Gosti su došli prije nekoliko dana u Hrvatsku. Bilo ih je četvero, no sad se vraćaju s petim članom.

Beba je dobro, porođajna težina je 3300 grama, a skupa s posteljicom je to preko pet kilograma, doznaje se u zadarskoj bolnici, čije osoblje ipak kazuje da ne stoji da novopečena majka nije znala da je trudna. Zašto je tajila to samo ona zna, no možda je razlog što ona nije došla u Karin s ocem djeteta već s novim pratiteljem koji je i sam u šoku od događaja s ljetovanja.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

No, stvar se zakomplicirala jer je u Hrvatsku došla s novim dečkom.

- Mi nismo znali ništa. Za nas je to emotivni šok, ma za sve. Morali smo objasniti i službenicima koji su zaduženi za papire, bili smo kao na ispitivanju, iako razumijem kad je nešto službeno, nema mjesta emocijama. Mogu samo reći curica je zdrava, ima i ime, Ali nije hrvatsko, a ja sad pomažem obitelji da se snađe. Tek treba ishoditi papire, treba uzeti osnovne stvari za novorođenče, nije to baš sve jednostavno, a ja sam na usluzi, pratim ih svuda, I pomažem - kaže Boris dok mlada majka skupa s majkom odbija reći ijednu riječ.

Rodilja se nije nadala novinarima. No, vijest je odjeknula sve do Luxembourga, Ali nije se znao rodiljin identitet.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Njen otac I ja smo prijatelji. Oni su uvijek ljetovali u Španjolskoj, Ali sam rekao kako sam sad u penziji da dođu kod mene. Bio je to plan malo za drukčiji odmor, nismo se mi ovom nadali, ali, mi smo sad svi moramo snaći. A sad znala ne znala, što mogu reći ja, nekad čovjek u glavi negira stvarno stanje. Ali mi sad nemamo vremena se baviti s time. Beba je još bolnici, izlazi uskoro, a tek onda treba vidjeti što je bilo. Najvažnije je da je dobro, zdrava je i živa, zaključio je Boris.





Majka bez riječi, baka također, iako su dospjele u medije zbog slučaja koji nije zabilježen desetljećima. Ne pričaju strane jezike, ali su rukama itekako dobro davale znakove da ne žele reći ama baš ništa. Interes javnosti je velik, kako i ne bi kad se ovakav slučaj ne pamti više od pedeset godina, a na kraju nije riječ ni o iznenađenju kako tvrdi mlada majka. Naime, njena djevojčica je na svijet došla u terminu, i nije riječ o prijevremenom porođaju.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL





- Mi smo bili zatečeni izjavom da nije znala za trudnoću. Poslije nam je ipak rekla da je znala, a ima i dosta slika na društvenim mrežama na kojima se vidi kako se ipak odijeva da bi sakrila ipak vidljive znakove trudnoće. Nismo tu da dajemo ocjene, dijete je dobro, Majka u dobroj formi. Državljanka je EU dakle nisu ni sporno troškovi bolnice, na kraju za porod je to i manja stavka. Ali zašto po Velebitu ići po takvim uvjetima nismo mi koji trebamo postavljati takva pitanja. Bebica je dobro, pretrage su sve odrađene, ipak će ostati kod nas dan dva, i to nije ništa strašno, a onda neka protokol radi svoje, mi smo sa zdravstvene strane učinili sve, i tu za nas priča završava, rekli su nam ginekolozi koji su vidjeli i majku i bebu.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Paklenička beba rođena je u subotu i to na mjestu koji je sat i pol dobrog hoda od samog ulaska u Nacionalni Park na dijelu koji se zove Lugarnica. Porod je majku zatekao u wc-u, a pomogle su joj majka i obiteljska prijateljica. Srećom, na dežurstvu u kanjonu su bile dvije liječnice i to ginekologinja i anesteziologinja i one su prve došle do bebe. Majka je izgubila puno krvi i bez pomoći spašavatelja sigurno se ne bi mogla spustiti do podnožja planine odakle je transportirana u zadarsku bolnicu iz koje je na vlastiti zahtjev izašla, ali postoji i dobar razlog za to. Naime, beba mora imati papire jer je strana državljanka i to se mora ishodovati u najkraćem mogućem roku.