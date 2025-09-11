Zamjenik županijske državne odvjetnice potvrdio je u četvrtak kako je policija asistirala na očevidu te privela oca i majku na ispitivanja, a čeka se i rezultate obdukcije
Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti djeteta od opeklina u Slavonskom Brodu
Tragična smrt dvogodišnjeg djeteta u Slavonskom Brodu pogodila je sve u četvrtak popodne. Dijete je preminulo u brodskoj bolnici, a prema neslužbenim infromacijama, uzrok smrti su posljedice opeklina.
- Policija je asistirala na očevidu i uhitila je roditelje, oca i maku djeteta, oni su trenutno u policiji. Idemo korak po korak, sutra će biti nalaz obdukcije tijela djeteta, a policija će u međuvremenu obaviti još neke istražne radnje. O tome što se konkretno dogodilo za sada imamo neke spoznaje, ali o tome u ovom trenutku ne mogu govoriti. Nakon obdukcije znat će se nešto više - rekao je u četvrtak Egon Ljubičić, zamjenik Županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu.
Neslužbeno doznajemo da je dijete, koje je preminulo od opeklina, živjelo s roditeljima u iznajmljenom stanu u Slavonskom Brodu. Osim tog djeteta, roditelji imaju još troje djece.
Nakon što budu ispitani u policiji, otac i majka će biti predani pritvorskom nadzorniku PU Brodsko posavske.
