Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti djeteta od opeklina u Slavonskom Brodu

Tragična smrt dvogodišnjeg djeteta u Slavonskom Brodu pogodila je sve u četvrtak popodne. Dijete je preminulo u brodskoj bolnici, a prema neslužbenim infromacijama, uzrok smrti su posljedice opeklina.

- Policija je asistirala na očevidu i uhitila je roditelje, oca i maku djeteta, oni su trenutno u policiji. Idemo korak po korak, sutra će biti nalaz obdukcije tijela djeteta, a policija će u međuvremenu obaviti još neke istražne radnje. O tome što se konkretno dogodilo za sada imamo neke spoznaje, ali o tome u ovom trenutku ne mogu govoriti. Nakon obdukcije znat će se nešto više - rekao je u četvrtak Egon Ljubičić, zamjenik Županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu.

Neslužbeno doznajemo da je dijete, koje je preminulo od opeklina, živjelo s roditeljima u iznajmljenom stanu u Slavonskom Brodu. Osim tog djeteta, roditelji imaju još troje djece.

Nakon što budu ispitani u policiji, otac i majka će biti predani pritvorskom nadzorniku PU Brodsko posavske.