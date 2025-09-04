Obavijesti

TORBE ĆE BITI NA ULAZU

Roditelji iz Donjeg Dragonošća neće slati djecu u školu: 'Dosta nastave u vatrogasnom domu!'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Roditelji iz Donjeg Dragonošća neće slati djecu u školu: 'Dosta nastave u vatrogasnom domu!'
1
Zagreb: Učenici pohađaju nastavu u prostorijama DVD-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nezadovoljno roditelji pozivaju sve roditelje i đake da dođu pred DVD-om Donji Dragonožec te ih podrže u ovoj inicijativi

Roditelji i mještani Donjeg Dragonošca odlučili su pokrenuti bojkot nastave prvog dana nove školske godine, 8. rujna 2025., kako bi upozorili nadležne institucije na hitnu potrebu izgradnje nove osmogodišnje škole. Škola u Donjem Dragonošcu zatvorena je prije gotovo šest godina nakon što je oštećena u zagrebačkom i petrinjskom potresu te je proglašena neuporabljivom. 

Pismo roditelja prenosimo u cijelosti:

Poštovani roditelji i mještani!

Kao što smo se dogovorili i najavili na zboru građana u prosincu prošle godine, planiramo bojkot nastave prvi dan ove školske godine - 08.09.2025. Ovo je jednodnevni protest kojim želimo privući pažnju i izvršiti tako pritisak na institucije da žurno krenu rješavati problem izgradnje osmogodišnje škole u Donjem Dragonošcu. Svi se slažemo da smo dovoljno dugo čekali da se nešto pokrene i da je vrijeme da djelujemo koliko je u našoj moći. 

Djeca pet godina idu u školu u vatrogasni dom, nove nema na vidiku. Roditelji najavili bojkot

Kako će izgledati naš bojkot? 

Plan je da se taj dan dan u 8:00h svi skupimo pred školom (DVD) zajedno s djecom koja će ponijeti svoje školske torbe. Torbe ćemo posložiti pred ulaz, tako da taj dan nitko ne uđe u školu. Time ćemo poslati poruku da ne prihvaćamo još jednu školsku godinu provedenu u improviziranoj školi. Djeca su prvi dan škole ionako obavezna doći (sve ono što je planirano za prvi dan nastave nadoknadit će idući dan), a ono što mi molimo Vas je da dođete sa djecom u što većem broju. Ukoliko niste kao roditelj u mogućnosti doći taj dan, molimo vas da u pratnji djeteta dođe bilo koja osoba ili više njih. Dobrodošli su svi mještani, prijatelji i rodbina koji žele podržati naš cilj za bolju budućnost naše djece. O ovome će biti obaviješteni predstavnici medija koji su nam obećali svoju podršku, također ćemo obavijestiti školu i sve nadležne institucije, a poziv ćemo uputiti i gradskoj upravi. Ukoliko se odgovorni ponovo ogluše na naše zahtjeve, planiramo ovakav mirni prosvjed organizirati jednom mjesečno, dok ne dobijemo konkretne rezultate i garancije. Još jednom Vas molimo, da se zbog naše djece, odazovemo u što većem broju te svojim dolaskom potvrdimo da smo spremni prijeći s riječi na konkretna djela.

VIDEO Prvašići iz Zagreba nikad nisu bili u pravoj školi: 'Užinu jedu u hodniku među cipelama'

Nova škola nije samo zgrada, ona je budućnost cijelog našeg kraja! 

Vidimo se 08.09.2025. U 08:00h ispred DVD-a Donji Dragonožec!

OSTALO

