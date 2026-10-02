Roditelji iz okolice Zagreba: Učenik je imao popis koga će izbosti. Škola: 'Nije bilo ugroze'

Učenik jedne srednje škole iz okolice Zagreba navodno je objavio popis učenika koje je namjeravao ozlijediti nožem. To tvrde roditelji koji su sve objavili u jednoj grupi na društvenim mrežama. Navode kako su neki učenici napustili školu u pratnji roditelja, dok su drugi čekali siguran trenutak za povratak na nastavu. 24sata je kontaktirao policiju i spomenutu školu (podaci poznati redakciji op.a.).

- Škola je postupila sukladno svim propisanim protokolima i poduzela sve potrebne mjere radi sigurnosti učenika i djelatnika, a svi učenici, nastavnici i djelatnici škole obaviješteni su o činjeničnom stanju. Ugroze sigurnosti u školi nema te smatramo da nema potrebe za medijskim isticanjem ovog događaja. Molimo medije za razumijevanje i obzirnost prema učenicima i cijeloj školskoj zajednici te da se ne pridonosi širenju nepotrebne zabrinutosti - rekao nam je ravnatelj.

Ravnatelj škole rekao nam je kako nitko od učenika nije bio ugrožen.

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Upit smo poslali i policiji, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.