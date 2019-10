Roditelji njegovatelji: Svaki dan je teška borba, sustav nas gazi

Moj suprug morao je otići raditi u Njemačku kako bismo mogli preživjeti. Ja sam prije sedam godina operirala tumor na mozgu, a u siječnju sam imala još jednu tešku operaciju s 83 šava. Ne radim, ja sam majka njegovateljica i nemam pravo na bolovanje. Nemam sekunde odmora niti kome ostaviti bolesno dijete.

Priča nam kroz suze Zagrepčanka Marina Kuraja (41), majka šestero djece, od kojih je jedno s teškim oštećenjima. Njezina kći Nika (15) ima devet dijagnoza, cerebralnu paralizu i tešku mentalnu retardaciju.

Naknada od 2500 kuna

Na razini je bebe od osam mjeseci. Da dobije status majke njegovateljice, dodaje Marina, čekala je godinu dana.

- I to zato što je moj zahtjev stajao u ladici socijalne radnice. Naš svaki dan je borba, a sustav nas uporno gazi - kaže ističući svakodnevne probleme.

- Kao majka njegovateljica primam 2500 kuna. To nije plaća, to je naknada. Ona ima veliku dioptriju, minus 14 i minus 7, a samo njezine naočale stoje 3500 kuna. Prije njezina rođenja sam radila, imala plaću do 7000 kuna i dala otkaz jer mi je ona najbitnija, a nemam sad pravo na bolovanje ni na godišnji, nikoga tko bi mi došao doma i pomogao mi barem je presvući. Znači, mi nemamo nikakva prava. Radiš i bolestan, hoćeš, nećeš. Nasreću, pomažu mi djeca, ali zamislite kako je to kad muško dijete od 21 godinu presvlači sestru ili je kupa - govori nam grcajući u suzama.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Roditelji sa statusom njegovatelja žele prava kao i svi ostali radnici

Tina Romić iz Zadra je majka djevojke Mateje (24), koja je prije devet godina nastradala u prometnoj nesreći i od tada je potpuno nepokretna.

- Mi smo medicinske sestre, fizioterapeuti, roditelji, ma sve. Mi ne možemo biti bolesne, nemamo vremena otići doktoru, a jako puno bolesti se može spriječiti samo da se ode na pregled - kaže Tina.

Roditeljima njegovateljima je dosta obećanja vladajućih.

Nemaju pravo na bolovanje

Stoga su u petak prosvjedovali ispred Ministarstva demografije kako bi upozorili na neodrživost sadašnje situacije, socijalnu izolaciju i život na rubu siromaštva. Traže da se prava i obveze njegovatelja urede Zakonom o njegovateljima, da status njegovatelja bude reguliran kao radni odnos po svim zadanim smjernicama Zakona o radu, najmanju mjesečnu plaću od 4000 kuna, pravo na bolovanje i godišnji odmor te u slučaju smrti njegovane osobe pravo na šest mjeseci plaćenog dopusta kako bi se integrirali u društvo.

- Ja odgađam operaciju jer nemam kud sa svojim Jurom (21), koji je stradao prije 18 godina. Nemam nikakvu pomoć, naš život je teška borba - kaže Milenka Šipić (59) iz Trilja.

Tema: Hrvatska