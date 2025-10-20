Obavijesti

Šok na Floridi

Roditelji ostavili šestomjesečnu bebu samu na plaži i otišli u šetnju. Spasila je prolaznica...

Roditelji ostavili šestomjesečnu bebu samu na plaži i otišli u šetnju. Spasila je prolaznica...
Foto: Walton County Sheriff's Office

Američki par ostavio bebu samu u šatoru! Prolaznica spasila dijete, roditelji uhićeni. Šokantna neodgovornost izazvala osudu na društvenim mrežama...

Američki par, Sara Sommers Wilks (37) i njezin suprug Brian Wilks (40), uhićeni su nakon što su navodno ostavili svoju šestomjesečnu kćer samu u šatoru na plaži dok su s troje starije djece otišli u šetnju. Incident se dogodio u petak poslijepodne na plaži Miramar u saveznoj državi Floridi.

Prema priopćenju Ureda šerifa okruga Walton, roditelji su oko podne ostavili dijete da spava u šatoru, a zatim su otišli u dugu šetnju uz obalu. Iako su planirali kratku šetnju, udaljili su se gotovo sat vremena, ostavivši bebu bez nadzora i bez ikakve mogućnosti da ih se kontaktira jer su, kako navode vlasti, mobitele ostavili u šatoru zajedno s djetetom.

Bebu spasila prolaznica

Jedna prolaznica primijetila je da je beba sama te je odmah alarmirala nadležne. Djevojčicu je odnijela u obližnji Hilton Sandestin Beach Golf Resort & Spa, gdje se pobrinula za nju dok nije stigla policija.

„Zahvalni smo brzoj reakciji građanke koja je podigla uzbunu i svima koji su se pobrinuli za dijete s pažnjom i suosjećanjem, kao da je njihovo vlastito,“ izjavio je šerif Michael Adkinson.

Foto: Walton County Sheriff's Office

Prema izvješću policije, vitalni znakovi bebe bili su uredni, a dijete nije pokazivalo znakove stresa ili ozljeda. Unatoč tome, sva djeca bračnog para – beba i njihovo troje starije djece privremeno su smještena pod nadzor Floridskog odjela za djecu i obitelji (DCF) dok ih ne preuzmu drugi članovi obitelji.

Policijski dužnosnik major Dustin Cosson izjavio je za američku televiziju ABC 13 da je ponašanje roditelja šokantno i krajnje neodgovorno.

Foto: Walton County Sheriff's Office

„To je sat vremena – puno više nego što bi bilo razumno. Možda su mislili da će brzo doći natrag, ali beba se može ugušiti, prevrnuti, ili joj ručnik može pasti preko lica. Nitko ne može znati što se moglo dogoditi,“ rekao je Cosson.

Uhićeni i pušteni uz jamčevinu

Sara i Brian Wilks uhićeni su i optuženi za zanemarivanje djeteta bez teških tjelesnih ozljeda, što prema zakonima Floride predstavlja kazneno djelo trećeg stupnja. Oboje su u subotu pušteni na slobodu nakon uplate jamčevine od 1.000 dolara.

Foto: Walton County Sheriff's Office

Sara Sommers Wilks poznata je u poslovnim krugovima kao regionalna predsjednica tvrtke US Heart and Vascular za područje jugoistočnog Teksasa. Tvrtka pruža podršku neovisnim kardiovaskularnim praksama u Arizoni, Alabami i Teksasu.

Incident je izazvao val osuda na društvenim mrežama, gdje mnogi korisnici ističu kako je “nezamislivo” da bi roditelji ostavili dijete samo na plaži gotovo sat vremena – bez nadzora, bez telefona i bez ikakve zaštite.

