Uloga roditelja u današnjim vremenima je zahtjevna, a temelj odnosa s djecom je otvorena komunikacija i prijateljski odnos. Zato je vrlo važno s djecom mnogo razgovarati od najranije dobi. Najizazovnije je roditeljima tinejdžera, koji se nalaze u najzahtjevnijem razdoblju, kada dolaze u mnoga iskušenja. Uzrok leži u potrebi mladih da se uklope u društvo i da osjećaju određenu pripadnost. Koliko će roditelj biti uspješan sugovornik svom tinejdžeru, ovisi o međusobnom odnosu do perioda puberteta, načinu komunikacije i stupnju povjerenja koji su postigli. Svaki oblik moraliziranja ili rečenice kao što je "Kad sam bio tvojih godina"…, bez obzira na to koliko ste dobronamjerni, znači zatvaranje vrata komunikacije. Također, istog trenutka nakon ove rečenice dijete postaje gluho za sve što mu pokušavate reći. Ono vas tad može ne slušati, a da vi to i ne primijetite.

Umjesto ovakvog pristupa, roditelji moraju svog tinejdžera pokušati saslušati s razumijevanjem dajući mu do znanja da je on ravnopravan član obitelji. Jedan od mogućih problema koji nastaju u toj dobi je i alkohol. Vrlo je važan iskren razgovor i povjerenje na relaciji roditelj - dijete.





Svjesno toga, Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja, koje djeluje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, pokrenulo je novu društveno odgovornu kampanju "Uključi savjest - ponekad djeci treba reći ne", koja ima za cilj upozoriti javnost na štetnost maloljetničke konzumacije alkohola. U okviru te kampanje predstavljen je online Vodič za roditelje, koji za cilj ima osnažiti kompetencije roditelja te pridonijeti prevenciji konzumiranja alkohola mladih. Izrađen je u suradnji s udrugom Ti si OK, koja pruža podršku djeci i mladima s problemima u ponašanju.

U kampanji su predstavili i istraživanje "Izazovi, potrebe i prepreke roditelja u vezi konzumacije alkohola kod tinejdžera“, rađeno u suradnji s agencijom Valicon. Riječ je o istraživanju fokus grupama s roditeljima djece od 13 do 18 godina, koji smatraju da je komunikacija s djecom najvažnija, a mnogo razgovora o osjetljivim temama kao što je alkohol kod djece stvara odnos povjerenja, a kod roditelja osjećaj da znaju što im djeca rade.

Roditelji, prema rezultatima istraživanja, imaju negativan stav prema opijanju i prekomjernoj konzumaciji alkohola mladih te ne podržavaju one roditelje koji djeci kupuju alkohol za tulume. Najčešće iskreno vjeruju svojoj djeci na riječ kad kažu da nisu pila ili da su malo pila, ali i da neka druga djeca, a ne njihova, imaju više problema s alkoholom. Uočene su i promjene u odgojnim obrascima, pa tako današnji roditelji tvrde kako njihovi roditelji nisu bili toliko uključeni u njihov život te da se manje o tome razgovaralo i općenito su roditelji manje znali. S druge strane, istraživanje je pokazalo kako današnji roditelji otvorenije razgovaraju sa svojom djecom, pa tako i o alkoholu.



Upravo je zato u ovoj kampanji izrađen Vodič za roditelje, potpuno prilagođen roditeljima adolescenata, koji pridonosi komunikaciji s djecom. Njegova autorica Sonja Jarebica, magistra socijalne pedagogije iz Udruge Ti si OK, koja godinama radi s adolescentima, kaže kako vodič otkriva zašto alkohol nije za maloljetnike te pruža informacije o tome kako odgojno postupati, kad i kako argumentirano razgovarati s djecom, uzimajući pritom u obzir sve specifičnosti adolescencije, te kad i gdje zatražiti stručnu pomoć. Kampanju su ove godine podržala četiri trgovačka lanca u Hrvatskoj - Konzum, Kaufland, SPAR i METRO, u čijim će trgovinama diljem Hrvatske biti istaknuti edukativni plakati i naljepnice koje upozoravaju na dosljednu primjenu zakonskih propisa o zabrani prodaje i posluživanja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina.

Ambasadori kampanje su voditeljica Lana Pavić, pjevač Saša Lozar i sociolog Bruno Šimleša, ujedno roditelji tinejdžera. Sve troje je složno - razgovor je temelj dobrog i kvalitetnog odnosa s djecom, kao i vrijeme koje im posvećujemo. Šimleša je istaknuo kako roditelji često griješe kad ne razgovaraju o potencijalno škakljivim temama sa svojom djecom jer, kako on smatra, bolje je da djeca uče od roditelja, ali je važno i da razvijaju osjećaje uzajamnog povjerenja kako bi ih dijete ili njihovo društvo mogli uvijek nazvati ako se nađu u problemima.

Više o kampanji nalazi se na internetskoj stranici, na kojoj je moguće pronaći i Vodič za roditelje.

- Ove su godine naše poruke osobito usmjerene prema roditeljima i osoblju koje radi u trgovinama te smo ponosni što su nam se u našim naporima pridružila i četiri velika trgovačka lanca - istaknula je Ljudmila Bratko Gašpić, predsjednica PR odbora Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja.