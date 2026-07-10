Roditelji u Dugom Selu izborili su se za svoju djecu: Radne bilježnice doći će u škole

Inicijativa "Dugo Selo - Glas roditelja" objavila je kako su postigli svoj cilj u potpunosti: Zamjenik gradonačelnika javno je obećao kako će Grad u potpunosti financirati radne bilježnice i druge materijale za oko 1700 učenika, te će se svi ti materijali nabavljati preko škola, kao i. To je bio uvjet od kojeg roditelji nisu htjeli odustati. Sad, kad je sve ispunjeno, prosvjeda u subotu, ističu, neće biti.

- Dobro je da su predstavnici Grada prihvatili rješenje koje interese djece stavlja ispred nepotrebne birokracije. Nabava preko škola omogućuje da sva djeca pravodobno i pod jednakim uvjetima dobiju potrebne materijale. To nije nikakva posebna povlastica, nego očuvanje sustava koji je prethodnih godina funkcionirao - poručili su, te istaknuli kako će pomno pratiti cijeli proces nabave materijala i rebalansa proračuna.

Gradonačelnik Neven Panian i njegova lista, u suradnji s koalicijom HDZ-HNS-HSU, pri donošenju proračuna za 2026., bez objašnjenja su odustali od dugogodišnje prakse da se učenicima potrebni materijali plaćaju iz proračuna. Nakon pobune roditelja, prvo su najavili da će sufinancirati trošak s 50 eura, no to roditelji nisu prihvatili.