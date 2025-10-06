Roditelji: Vratite našoj djeci pomoćnike u nastavi, inače ih nećemo slati na nastavu

Više desetaka roditelja i njihove djece okupilo se u Kninu na mirnome prosvjedu. Radi se o roditeljima djece s poteškoćama koja su dobila rješenje o pohađanju nastave u posebnim razrednim odjelima. No zbog toga su ostala bez pomoćnika u nastavi. Više pomoćnika dobilo je i otkaze, a roditelji traže njihovo vraćanje. Ističu kako neće slati djecu na nastavu ako im se ne ispune zahtjevi.

Knin: Prosvjed roditelja zbog ukidanja pomo?nika u nastavi | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

'Ovo je fizički neizvedivo'

- Prošle srijede dobili smo poziv iz škole da ih svih škola u županiji moraju dati otkaz. Naša su djeca krenula ove jeseni u školu svatko sa svojim pomoćnikom, i to je funkcioniralo funkcioniralo. No nakon te odluke dolazi do blago rečeno kaosa, jer ovakva nastava je neprovediva. Problem je da je fizički nemoguće da dva pomoćnika na nastavi budu raspoređena na petero djece. Kvaliteta nastave je ovime svedena na nulu, odnosno samo na čuvanje djece - upozorila je jedna majka.

Radi se o tome da djeca s poteškoćama koja pohađaju nastavu u posebnim razrednim odjeljenjima nemaju pravo na osobnog pomoćnika. U takvim razredima zaposlen je jedan do dva pomoćnika, te ima najviše petero djece. Po Pravilniku o pomoćnicima i asistentima u nastavi koji je stupio na snagu u kolovozu 2024., osobni pomoćnici se ne zapošljavaju u takvim razredima.

Knin: Prosvjed roditelja zbog ukidanja pomo?nika u nastavi | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

'Tek sad su se sjetili'

Tada se ova situacija dogodila u školi u zagrebačkom prigradskom naselju Rugvica, gdje su roditelji doslovce na početku školske godine doznali da im djeca ostaju bez pomoćnika u nastavi za koje su imali važeća rješenja.

A iako je Pravilnik na snazi od lani, u Kninu su ga tek sad odlučili primijeniti i to nakon što je nastava već počela.

Knin: Prosvjed roditelja zbog ukidanja pomo?nika u nastavi | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Netko se ove godine ipak sjetio da kršimo Pravilnik. Nažalost, naša djeca krše pravilnik, a za druge zakone koji se krše u ovoj državi, to nitko ne gleda. Mi smo samo roditelji, mi ne možemo biti pravnici, socijalni pedagozi, logopedi, rehabilitatori. Mi smo svjesni poteškoća naše djece i nemojte nam to još više otežavati - upozorili su očajni roditelji.

Na prosvjed je došao i kninski dožupan Nenad Tisaj (HDZ), koji je roditeljima rekao da je za sve saznao kad i oni, prošli četvrtak. Dao im je podršku.

Dožupan: Ne slažem se s Pravilnikom

- Mene je nazvala jedna majka i plakala je. No, od plakanja nema ništa. I tu sad nabacivanje, prebacivanje krivnje neće donijeti nikakvo rješenje. Ja se osobno ne slažem s ovim Pravilnikom. Ne mogu vjerovati da jedan ili dva pomoćnika mogu brinuti za pet ili sedam djece u razredu. Ako neko dijete treba ići na WC ili nešto drugo, onda druga djeca ostaju sama i po meni to nije nikakvo rješenje. No zato trebamo vašu podršku. Pravilnik se već proveo u nekim školama u županiji, ovdje u Kninu nije dosad. Ne bježimo od odgovornosti, napravit ćemo sve što možemo - poručio je roditeljima.

Knin: Prosvjed roditelja zbog ukidanja pomo?nika u nastavi | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Fuchs: Struka je odlučila

No Ministar Radovan Fuchs poručio je kako se ovdje radi o dva razredna odjela, jedan je s četiri, a drugi s pet učenika te su zaposlena dva pomoćnika u nastavi u svakom razredu.

- I u tom segmentu struka govori da je to adekvatno da bi djeca mogla svladavati gradivo. Postoje povjerenstva koji odlučuju koliko je pomoćnika u nastavi potrebno. Nisam siguran da roditelji neće slati djecu u škole, jer ako to rade, onda rade na štetu svoje djece - rekao je.