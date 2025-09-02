Roditelji zabrinuti: 'Počinje velika reforma škola, a mi još ne znamo što čeka našu djecu'

Oko 27.000 učenika od idućeg ponedjeljka započinje srednju školu po sasvim novom programu. Strukovne srednje škole započinju s primjenom dugonajavljivane kurikularne reforme, a to znači da su nakon 30 godina dobile nove dokumente koji definiraju što će se i kako učiti. Strukovne škole započinju i s primjenom modularne nastave, odnosno sasvim novog načina rada u kojemu se praktični predmeti objedinjuju u module prema potrebama zanimanja za koje se učenici školuju.

Medicinske škole u reformu iduće godine

Jedine škole koje s reformom kreću iduće godine su medicinske škole, jer još treba srediti kurikule za njihove programe, te se provedba treba dogovoriti između ministarstava obrazovanja i zdravstva.

U školama naveliko traju pripreme za ponedjeljak, a još je mnogo pitanja koja muče ravnatelje i nastavnike, ali i roditelje.

- Još nema ni 'a' ni 'b' iz škole. Navodno ćemo sve saznati u tjednu kad počne, pa ćemo onda valjda trčati 'kao budale' po knjižarama. Očekivala sam da će nas obavijestiti makar s popisom knjiga za predmete koji će biti redovni, ali ništa - kaže nam majka učenika iz Primorja, a isto nam kažu i drugi roditelji.

'Sve se da mijenjati, to je najvažnije'

Ipak, Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koja je reformu pripremila i provodi je, ističe kako nema nijednog razloga za brigu.

- Nemam nikakve loše povratne informacije, škole su manje-više spremne. Iz Obrtničke komore imamo podršku jer reforma donosi ono za što su se zalagali - povećan opseg učenja na radu. Zamjerili su da ne postoje novi kurikuli za tražena zanimanja, poput pedikera, a mi smo bili stava da su ti poslovi obuhvaćeni kurikulom kozmetičara. No ta priča nije zatvorena. Ministarstvo gospodarstva i komora imaju priliku da krenu u razvoj novih standarda zanimanja, i da kroz taj projekt predlože novi kurikulum za pedikera - kaže Živčić.

I to je po njemu najvažnije, mogućnost stalnih promjena.

- Ovaj pristup omogućava neprestano ažuriranje i nadam se da se nikad više neće dogoditi da jedan kurikulum traje punih 30 godina. istaknuo je.

Nastavnici zabrinuti, puno je pitanja

Na pitanje što je s upozorenjima nastavnika, posebno onih općeobrazovnih predmeta, da gube satnicu i da ih se prisiljava na aktivnosti izvan njihovog stručnog područja, Živčić ističe kako je glavni problem činjenica da imamo 2000 manje upisanih učenika nego lani.

- To je skoro pa 20 razrednih odjela manje i to će sigurno utjecati na zaduženja i satnicu. Ono što smo zajedno s ravnateljima odradili je da ako se nešto tako dogodi, da se u svakoj pojedinoj kvalifikaciji provjere skupovi ishoda učenja za koje bi se moglo zadužiti nastavnike općeobrazovnih predmeta - pojasnio je.

U školama, pak, već mjesecima traju opsežne pripreme. Nastavnici se dijelom žale na nedostatne upute, nedovoljno dorađene kurikule i nejasnoće u provedbi.

- Naravno da smo zabrinuti, nastavnici će biti oni koji će i ovu reformu iznijeti na svojim leđima. Učenicima će sigurno ovakav način rada biti zanimljiviji i dinamičniji, no usklađivanje rada izuzetno je zahtjevno jer su prvi razredi u modularnoj nastavi, a svi ostali u redovnoj - kaže nam Nada Lovrić, predsjednica novog nastavničkog sindikata i nastavnica informatike u Ekonomsko-birotehničkoj školi u Slavonskom Brodu.

Digitalni udžbenici

Učenici prvih razreda strukovnih škola imat će veću satnicu matematike i hrvatskog jezika, kako bi bili konkurentniji znanjem na državnoj maturi. Općeobrazovne predmete, poput geografije, povijesti itd., slušat će kao i dosad, u redovnoj nastavi. Ono što se mijenja je nastava za stručne premete i praktična nastava. Osim što su upisivali nova zanimanja, stručni predmeti predavat će se u modulima koji neće trajati cijelu godinu. Neki moduli trajat će mjesec, dva ili tri, a rad će se zasnivati na praktičnoj i projektnoj nastavi. To znači da će nekoliko nastavnika, uključujući i one iz, primjerice, fizike i kemije, svoje gradivo predavati primijenjeno na predmet modula.

Novost je i da učenicima za stručne predmete neće trebati fizički udžbenici, ako drugačije ne odluče same škole. Sve materijale moći će dobiti preko stranice i aplikacije FreeDOM.

- Sigurna sam da ćemo iz modularne uzeti najbolje. Trebat će nam vremena za novi način razmišljanja, trebat će više vremena za pripreme nego što će nam se platiti. Ministarstvo nam plaća pola sata pripreme, no svima je jasno da je to puno premalo. Bit će teško uskladiti module s ostalom nastavom, satničari bi trebali biti više plaćeni. Veliki je problem i nedostatak nastavnika, posebno onih koji predaju stručne predmete. No mi ćemo dati sve od sebe - ističe Nada Lovrić.