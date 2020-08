Rojs: 'Kolinda mi je rekla da će Trumpu turiti papirić u džep'

Ljubo Ćesić Rojs godinama se nalazi na američkoj crnoj listi, a sada mu u toj situaciji pomaže predsjednik Zoran Milanović...

<p><strong>Ljubo Ćesić Rojs </strong>tvrdi da je predsjednik Zoran Milanović državnik, a da se HDZ-ovci ponašaju kao lakrdijaši. Ova izjava upada u oči, čak i u 2020. godini, u kojoj ne manjka nevjerojatnih događaja. </p><p>Što se dogodilo? Ukratko, umirovljeni general je već petnaestak godina na crnoj listi američkog State Departmenta, još od djelovanja Haškog suda. Na njoj je završio s Gotovinom i Ademijem, čija su imena nakon oslobađajućih presuda maknuta s liste, ali Rojsovo je ostalo. I evo, već desetljeće i pol su mu blokirani tekući računi i zabranjeno mu je putovati u SAD, Kanadu i Australiju. Uzalud je Ćesić obilazio hrvatske i američke institucije, uzalud je povlačio utjecajne veze, uzalud je pokušavao privući pozornost na svoj slučaj. Nitko mu nije pomogao, osim - Zorana Milanovića. </p><p>Kako je objavio Večernji list, predsjednik je pri kraju nedavnog sastanka s 11 umirovljenih generala porazgovarao s Rojsom koji mu se požalio na svoje nevolje. Nekoliko dana kasnije, Rojs od američkog veleposlanstva prima potvrdu da se konačno postupa s njegovim slučajem i to nakon što se Milanović ondje osobno založio za njega.</p><h2>Crna lista</h2><p>Javili smo se Rojsu da nam prepriča što se dogodilo.</p><p>- Milanović me pozitivno iznenadio. Nije bilo vrata na koja ja nisam kucao, to mi je bilo stavljeno na vrat još kad sam bio zastupnik. Predsjednik kluba HDZ-a tada je bio Šeks i kad je to izašlo, ja sam htio postaviti pitanje, ali on mi nije dao da postavim u ime kluba. Ja sam ga tada htio tući. Htio sam ga za kragnu uhvatiti, htio sam ga udaviti - živopisno nam kazuje Rojs.</p><p>Ali što je bilo, zašto je uopće završio na crnoj listi, pitamo ga.</p><p>- Nemam pojma, evo ja vas pitam zašto. Nisam bio ni optužen ni osuđen. Ja od 2010. nemam uopće tekućeg računa, kao da sam terorist, kao da financiram terorističku organizaciju. Nemam posla, umirovljen sam s 45 godina. Znate što ja mislim? Tamo u 2010., kad je Vaso ušao u HDZ, ja sam imao osjećaj da mi naše službe to rade, da me progone - iznosi svoje sumnje umirovljeni general.</p><p>Kako kaže, nitko mu dosad nije pomogao.</p><p>- Zamislite. Nitko nije htio ništa. Bio sam dvaput kod Plenkovića, on se, ajde, pokrenuo, rekao je ministrici Pejčinović Burić da vidi što je s time, ona me nazvala i rekla da će me zvati naši iz Washingtona, ali nitko me nije nazvao. Zdravka Bušić mi je pred svima rekla 'Nikad te nitko neće skinuti s te američke liste'. Zgrozilo me to. A ja nemam dokaza tko me stavio na tu listu, samo svoje sumnje. Vjerujte mi, došao sam bio pred zid. General Gotovina mi je rekao da zovem nekog odvjetnika koji mi je rekao da trebam platiti 70 tisuća dolara. A odakle mi toliko novca? - pita se, više za sebe, umirovljeni Rojs.</p><h2>Turanje papirića Trumpu</h2><p>Tvrdi da se okrenuo i bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović.</p><p>- Ja sam se obratio predsjednici i donio joj dokumente o mojoj ulozi u HVO-u. A ona mi je obećala da će dati papirić predsjedniku Trrumpu. Ozbiljno, rekla je: 'Ja idem u Ameriku za četiri dana, turit ću Trumpu u džep' - priča razočarani Rojs.</p><p>Na kraju, obratio se Milanoviću.</p><p>- Ja sam to rekao i njemu, a on je odmah prihvatio i rekao svojim ljudima. Iznenadio me, za dva dana su se već raspitivali za mene u ambasadi i rečeno je da se pokrenulo sve. A što se tiče Kolinda, razočarala me strašno. Ja bih se pobio za nju, ali ovo... Da je jedan papirić napisala, a ona ništa. I što bi vi sad rekli? - pita se umirovljeni general.</p><p>Na kraju, još jednom zaokružuje priču općom kritikom.</p><p>- Sinoć mi ministar Grlić Radman šalje poruku da je bio na večeri s veleposlanikom i usput razgovarao o meni. To se tako ne radi, na večeri se pričaju šale, a ne ozbiljne stvari. Ne turaju se papirići. Što se tiče Milanovića, on se postavio kao državnik, a ovo sve dosad je bila lakrdija. Jedino, ajde, moram priznati korektan razgovor s Plenkovićem, ali što ćeš kad je pustio to na tu Pejčinović Burić - ispričao nam je Ljubo Ćesić Rojs.</p>