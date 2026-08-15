Rrevnosno je kopao po smeću u Zagrebu, sad začepljenog nosa bježi od gospićke katastrofe!

Ne baš tako davno Andrej Plenković govorio je o tome da je Zagreb postao “prljavi grad, nepokošena trava i promenada za divlje svinje”. Upozoravao je na hrpe smeća po zagrebačkim ulicama. Spominjao je neriješeno odlagalište otpada na Jakuševcu. A zagrebački HDZ upravo ovih dana okomio se na zagrebačku vlast i Možemo! zbog ugradnje tri podzemna spremnika za otpad nadomak Trga bana Jelačića. A sad, premijer Plenković ne može o ekološkoj katastrofi u Gospiću reći ništa pametnije od poruke da će “odgovorni za otpad odgovarati” i obećanja da će problem s toksičnim otpadom “riješiti u zakonitoj proceduri, a ne pod pritiskom”. Kao da se “zakonitom procedurom” već nije došlo do višegodišnjeg taloženja otrovnog otpada koji bi pokrio i napunio Trg bana Jelačića, uz obilatu podršku i gromoglasnu šutnju institucija i vlasti. I kao da hitnost rješavanja tog otpada koji bi nepovratno mogao zagaditi izvore vode u Lici, ali i šire od toga, nije samo po sebi dovoljan pritisak. Procedura, pa još u HDZ-ovoj režiji, mogla bi nas odvesti u dublju propast. Nije li sama ministrica zaštite okoliša Marija Vučković već objavila kako su poslali upit na 62 adrese u Europi da im pomognu u zbrinjavanju tog otpada i dobili negativne odgovore? Toliko o proceduri.