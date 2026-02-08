Dodikov sramotan govor: 'Pobijedili smo sarajevsku čaršiju. Balije će žaliti za mnom'

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratio se na konferenciji za medije i poručio da je Siniša Karan pobijedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Naveo je da su povećali prednost za oko 800 glasova, piše Dnevni Avaz.

– Hvala svima, znali smo što će se dogoditi, bavili smo se odgovornim državnim poslovima. Blanuši nije pomogla ni funkcija predsjednika SDS-a, tko gubi ima pravo ljutiti se. Pobijedili smo Schmidta, međunarodni faktor, sarajevsku čaršiju, koja je učinila sve kako bi izvršila pritisak na Središnje izborno povjerenstvo. Razbijene su sarajevske iluzije, sada je sve otišlo u paramparčad. Ne znaju priznati čak ni poraz, nastavit ćemo graditi Republiku Srpsku. Neka oni objašnjavaju narodu, mi ćemo nastaviti baviti se svojim politikama. Središnjem izbornom povjerenstvu ostaje samo, da ne kažem što, da proglasi pobjedu Karana – rekao je Dodik.

Siniša Karan novi je predsjednik Republike Srpske | Foto: Dejan RakitaPIXSELL

Ponovno se osvrnuo na govor Blanuše, u kojem je govorio o malverzacijama.

– Ljudi, ja sam bio u Mađarskoj, Americi, nisam se bavio izborima, prestanite lagati. Jedina je istina da je Karan pobijedio, nedostojni ste natjecanja, ne znate priznati poraz. Ništa nije tako kako vi kažete, sve je bila laž. U listopadu ćemo ih ponovno deklasirati, tek sada počinjem pobjeđivati, samo na jedan novi način. Požalit će balije u Sarajevu za mnom kada vide što će Karan raditi. Odmah ćemo nastaviti raditi – rekao je.

Siniša Karan novi je predsjednik Republike Srpske | Foto: Dejan RakitaPIXSELL

Ponovljeni izbori

Kandidat vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Siniša Karan, dobio je većinu glasova na ponovljenim izborima na dijelu biračkih mjesta na kojima se u nedjelju glasalo o novom predsjedniku tog entiteta, ustvrdio je nakon zatvaranja glasačkih mjesta Milorad Dodik.

Nakon povratka iz SAD-a, Dodik je rekao da BiH nema budućnost, a da će se Europska unija raspasti u roku godine dana.