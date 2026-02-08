Obavijesti

SLABA IZLAZNOST

U BiH opet biraju predsjednika RS uz incidente na biralištima

Piše HINA,
U BiH opet biraju predsjednika RS uz incidente na biralištima
Izborna utrka vodi se između kandidata vladajuće koalicije Siniše Karana te kandidata ujedinjene oporbe Branka Blanuše.

Na 136 biračkih mjesta u 17 općina i gradova u BiH u nedjelju se provodi ponovljeno glasanje za predsjednika Republike Srpske a iz entitetske policije su potvrdili kako je tijekom dana bilo manjih incidenata.

Glasanje se ponavlja na mjestima na kojima su nakon izbora provedenih 23. studenog prošle godine utvrđene nepravilnosti, uključujući krivotvorenje potpisa i glasanje osoba koje na to nisu imale zakonsko pravo.

Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) objavili su kako je u prijepodnevnim satima svoje biračko pravo iskoristilo oko 17 posto od nešto manje od 85 tisuća registriranih glasača.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova RS potvrdili su kako su tijekom dana dobili nekoliko prijava o ugrožavanju regularnosti izbornog procesa, uključujući informacije o navodnim pokušajima kupnje glasova odnosno plaćanja birača pa to istražuju.

Nakon poništavanja rezultata od 23. studenog sa 136 biračkih mjesta Blanuša je bio u prednosti od oko šest tisuća glasova pa će rezultati nedjeljnog glasanja u konačnici odlučiti tko će biti novi predsjednik RS. Prvi podaci s birališta očekuju se nakon 20 sati.

Prijevremeni izbori za predsjednika RS su raspisani nakon što je s te dužnosti prošle godine smijenjen Milorad Dodik na temelju presude kojom ga je Sud BiH osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti. 

