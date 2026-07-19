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Rubicon je prva AI platforma za izbore. Zaboravite Prnjavor...

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 3 min
Rubicon je prva AI platforma za izbore. Zaboravite Prnjavor...
24sata Zagreb: Osnivači Rubicona, platforme za modernizaciju političkih kampanja Ankica Mamić, Marijan Palić i Sven Barac | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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NOVI EXPRESS Osmislili su AI alat za političke kampanje gdje u realnom vremenu dobivaju sve analize, odmah znaju jesu li im poruke dobre ili loše, vodi im medijski monitoring, prikuplja donacije...

Predstavljen je Rubicon - u Hrvatskoj, ali i u Europi prva platforma na kojoj će umjetna inteligencija političkim strankama pomagati voditi uspješniju kampanju između i uoči izbora, a javnoj upravi i poslovnom svijetu omogućiti da svoje poruke bolje plasiraju građanima, odnosno potrošačima.

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