NOVI EXPRESS Osmislili su AI alat za političke kampanje gdje u realnom vremenu dobivaju sve analize, odmah znaju jesu li im poruke dobre ili loše, vodi im medijski monitoring, prikuplja donacije...
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Rubicon je prva AI platforma za izbore. Zaboravite Prnjavor...
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Predstavljen je Rubicon - u Hrvatskoj, ali i u Europi prva platforma na kojoj će umjetna inteligencija političkim strankama pomagati voditi uspješniju kampanju između i uoči izbora, a javnoj upravi i poslovnom svijetu omogućiti da svoje poruke bolje plasiraju građanima, odnosno potrošačima.
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