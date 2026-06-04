Rubio spomenuo Tiananmen, Kina odmah reagirala: 'Prestanite se miješati...'

Prije točno 37 godina, 4. lipnja 1989., kineski su čelnici poslali vojsku kako bi rastjerali mirne prosvjednike s velikog Trga Tiananmen u središtu Pekinga. Tim je događajem okončan višetjedni prosvjed kojim se osuđivala korupcija i pozivalo na političke reforme. Stotine ljudi, a prema nekim procjenama i više od tisuću, ubijene su u različitim četvrtima glavnoga grada, posebno onima koje vode prema trgu. Represija je i dalje tabu tema u Kini.

„Nikakva cenzura ne može izbrisati prošlost”, rekao je u srijedu Marco Rubio u poruci upućenoj Kinezima. „Oni koji su se žrtvovali kako bi obranili svoja neotuđiva prava na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja jednoga će dana istjerati pravdu”, rekao je u priopćenju.

„Pogrešne izjave američke strane iskrivljuju povijesne činjenice, ocrnjuju politički sustav i put razvoja Kine te se miješaju u njezine unutarnje poslove. Kina zbog toga izražava snažno nezadovoljstvo i oštro protivljenje”, odgovorila mu je u četvrtak Mao Ning, glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova.

„Pozivamo američku stranu da konkretnim djelima ispuni svoje obveze poštovanja Kine i kineskog naroda, da prekine s ideološkim sukobima te da se prestane miješati u unutarnje poslove Kine pod izgovorom demokracije i ljudskih prava”, istaknula je na redovitoj konferenciji za novinare.

Kineska je vlada u to vrijeme prosvjede na Tiananmenu službeno proglasila „kontrarevolucionarnom pobunom” koju je predvodila „vrlo mala manjina ljudi sa skrivenim namjerama”.

Točan broj poginulih i dalje je nepoznat. Dva dana nakon masakra vlada je izvijestila o „gotovo 300 mrtvih”, uključujući vojnike. Kineski Crveni križ spominjao je 2700 mrtvih. Međutim, općenito prihvaćena procjena, temeljena na različitim bolničkim podacima, kreće se između 400 i više od tisuću mrtvih.