Rumunjska: 'Ukrajinska vojska oborila je dron blizu granice. Digli smo borbene zrakoplove'

Ukrajina je oborila dron blizu granice s Rumunjskom tijekom ruskog napada na ukrajinsku lučku infrastrukturu rano u petak, priopćilo je rumunjsko ministarstvo obrane. Ministarstvo je u izjavi navelo da je poslalo borbene zrakoplove kako bi pratili napad, nakon čega je dron oboren 100 metara od rumunjskog sela Chilia Veche, koje od Ukrajine dijeli rijeka Dunav.

Rumunjska, članica Europske unije i NATO-a, s Ukrajinom dijeli kopnenu granicu dugu 650 km. Dronovi su dosad više puta kršili njezin zračni prostor i fragmenti dronova padali na njezin teritorij otkako je Rusija počela napadati ukrajinske luke tijekom rata.

Rumunjska je također u četvrtak podigla borbene zrakoplove kad je dron ušao u njezin zračni prostor tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice, priopćilo je ministarstvo obrane, a ranije ovog tjedna dron je ušao u njezin zračni prostor, kažu. Rumunjska ima zakonski okvir prema kojemu može obarati dronove u mirno doba ako su životi ili imovina ugroženi, ali ga još nije iskoristila.