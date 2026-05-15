Rupa u Vladinim pravilima: Računi poput Pavlekovih i dalje će biti nevidljivi u savezima...

Novi pravilnik o trošenju javnog novca u sportu donosi velik iskorak u transparentnosti i objavi računa, ali je ipak ostala jedna rupa. A baš kroz tu rupu najviše curi i novac iz saveza i baš tu rupu iskoristio je i Vedran Pavlek u skijaškom savezu za izvlačenje 30 milijuna eura u 11 godina. Naime, sportski savezi morat će Hrvatskom olimpijskom odboru slati račune o trošenju javnog novca, HOO će ih kontrolirati, a onda će se računi objavljivati u realnom vremenu.

Druga novost je da, kad neki savez dobije novac za sufinanciranje nekog natjecanja, morat će objaviti također sve račune, pa i one koje je platio novcem od sponzora, a ne samo državnim novcem. I u te dvije stvari napravljen je velik iskorak u transparentnosti.

Međutim, u trećem slučaju on je blag. Savezi neće morati objavljivati račune koje su platili novcem koji nisu dobili direktno iz proračuna. Propisano je da će morati objaviti i prihode od sponzora te dva puta godišnje kako su novac trošili. Primjerice, koliko je otišlo na plaće, intelektualne usluge, režije i sve ostalo - ali neće morati objaviti kome su to platili, osim ako nije plaćeno iz javnog novca na posebnom računu.

- Za propisivanje takve objave nema ni zakonskog uporišta u ovom pravilniku koji regulira trošenje javnog novca. Niti ministarstvo može direktno kontrolirati kako se troši novac koji dobiju iz drugih izvora. Ali oni će morati slati račune za javni novac i objaviti na što je trošen ostatak dva puta godišnje, i to po programima, a ne da, kao sad, bude sve skriveno iza knjigovodstvenih stavki. Svaki taj savez ima svoje upravne odbore, nadzorne odbore i skupštine i ti ljudi bi trebali također preuzeti odgovornost za kontrolu troškova i pitati o čemu se radi kad neki trošak naraste - objašnjavaju nam neslužbeno u ministarstvu.

Kažu da niti sustav ne bi mogao primiti toliko računa. Ipak, ostavljena je mogućnost da se to proba provesti.

- Pravilnik je sad u javnom savjetovanju i vidjet ćemo koje primjedbe i prijedloge ćemo dobiti. Za objavu svih računa trebalo bi mijenjati i Zakon o sportu. Na kraju, sportski savezi su neprofitne udruge, a onda bi Ministarstvo financija trebalo propisati da sve udruge objavljuju račune, pa bi se to odnosilo i na sport - tvrdi naš sugovornik.

Međutim, novi pravilnik zatvara drugu rupu, o kojoj smo pisali jučer u slučaju karate saveza. Taj je savez prikazao kao trošak Europskog prvenstva u Zadru i smještaj stranih natjecatelja u visini 300.000 eura. Od toga je 164.000 eura platila država, a navodno 136.000 sam savez. Međutim, svim stranim karatašima smještaj su platili njihovi savezi! I to ispituje Uskok.

Prema novom pravilniku, osim što će morati dati sve račune, u savezu koji organizira natjecanje koje sufinancira država, morat će potpisati pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da isti trošak nije sufinanciran iz bilo kojeg drugog izvora. Osim toga, neće se državnim novcem više moći plaćati smještaj glavešinama i delegatima u hotelima s pet zvjezdica nego je maksimum četiri zvjezdice. Također, za sve usluge i svu opremu koja se kupuje savezi će morati dati dokaz da su tražili barem tri ponude kako bi se ograničilo da novac bude izvučen kroz podobne i povezane tvrtke koje će napuhati cijene.