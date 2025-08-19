Ruše Varteks. Nekad je bio div. Sad tek kolektivna uspomena

Teško da postoji ormar u Hrvatskoj, i puno šire, u kojem naše majke i bake, očevi i djedovi, ne drže neki stari Varteksov kaput ili odijelo, baloner... Jer je, reći će, “bio jako skup”, “kvalitetan”, “vječan”. Kaput možda, ali ne i sama tvrtka, jer jučer je započelo rušenje Varteksa u Varaždinu, nekadašnjeg tekstilnog diva koji je u svoja najbolja vremena zapošljavao više od 11.000 ljudi. Hranio je brojne obitelji, mnoge generacije, hranio je grad i domaću ekonomiju. Propast, a sad i potpuni fizički nestanak diva bolan je za sve Varaždince, ali i za nas ostale, kojima će Varteks zauvijek ostati dio kolektivnog sjećanja, ali i lijepa osobna uspomena. Jer znalo se nas petero, šestero studenata utrpati u neki mali auto pa put Varaždina u tvorničku trgovinu, gdje se kvalitetna roba mogla kupiti jeftinije.

