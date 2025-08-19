Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ PLUS+

Ruše Varteks. Nekad je bio div. Sad tek kolektivna uspomena

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Ruše Varteks. Nekad je bio div. Sad tek kolektivna uspomena
Varaždin: Počelo rušenje tvornice Varteks | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zašto smo, mi u Hrvatskoj, u pretvorbi i privatizaciji, nezasitnom grabežu i pohlepi, dozvolili da nam upropasti nekad veliku tekstilnu industriju pa tako i Varteks?

Teško da postoji ormar u Hrvatskoj, i puno šire, u kojem naše majke i bake, očevi i djedovi, ne drže neki stari Varteksov kaput ili odijelo, baloner... Jer je, reći će, “bio jako skup”, “kvalitetan”, “vječan”. Kaput možda, ali ne i sama tvrtka, jer jučer je započelo rušenje Varteksa u Varaždinu, nekadašnjeg tekstilnog diva koji je u svoja najbolja vremena zapošljavao više od 11.000 ljudi. Hranio je brojne obitelji, mnoge generacije, hranio je grad i domaću ekonomiju. Propast, a sad i potpuni fizički nestanak diva bolan je za sve Varaždince, ali i za nas ostale, kojima će Varteks zauvijek ostati dio kolektivnog sjećanja, ali i lijepa osobna uspomena. Jer znalo se nas petero, šestero studenata utrpati u neki mali auto pa put Varaždina u tvorničku trgovinu, gdje se kvalitetna roba mogla kupiti jeftinije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
Zelenski: Još nema datuma sastanka s Putinom. Novi veliki ruski zračni napad na Ukrajinu
IZ MINUTE U MINUTU

Zelenski: Još nema datuma sastanka s Putinom. Novi veliki ruski zračni napad na Ukrajinu

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025