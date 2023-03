Rusi blizu osvajanja Bahmuta: 'To je mali grad, sve su uništili. Svaki metar krvavo plaćaju...'

Ovaj tekst planirao sam početi nabrajajući sve gradove u Ukrajini koji su prije početka ruske invazije imali veći broj stanovnika od Bahmuta. Ali od toga ipak ništa iz jednog razloga: Jednostavno ih je previše.

Prema dostupnim podacima, Bahmut je 2021. godine imao nešto više od 70.000 stanovnika i bio je 58. grad u Ukrajini po broju stanovnika.

58.

Obližnji Soledar, kojeg su Rusi nakon mjeseci ratovanja osvojili, što su Putinovi mediji prikazali kao kolosalni uspjeh, ravan osvajanju Kijeva, prije invazije nije bio ni među 300 najvećih gradova/mjesta u Ukrajini. Ako sam dobro izbrojao, a puno je tu 'skrolanja', prema podacima iz 2021. godine, bio je 311. grad po veličini...

Kako su se smanjili apetiti Kremlja

U Bahmutu je danas ostalo nekoliko tisuća ljudi. Ako i toliko. Od građevina nije ostalo skoro ništa. Sve je uništeno. Rusi grad pokušavaju osvojiti skoro deset mjeseci. I još nisu uspjeli.

Najavljivali su kako će Kijev pasti u nekoliko dana, maksimalno nekoliko tjedana, a evo ih sad, nakon više od godinu dana rata, blizu su osvajanja 58. najvećeg grada u Ukrajini. Što će se, ako do toga dođe, u Rusiji predstaviti i proslaviti kao ogroman uspjeh, jer pobjede gotovo i ne bilježe posljednjih mjeseci.

Ova činjenica da je Bahmut prije početka invazije bio 58. grad po veličini u Ukrajini nikako ga ne čini nebitnim. Vjerojatno je jako bitan ljudima koji su tu živjeli desetljećima, čiji su preci tu živjeli desetljećima, dok je grad mijenjao ime iz Bahmuta u Artemovsk i obratno..

Ima i ogromnu simboličku važnost. Rusima treba pobjeda, a Ukrajina je ponosna na svoj grad heroj koji se ne predaje.

Strateška važnost? Pa i ona postoji. Ali je dosta ograničena...

- Čak ako i Bahmut i Soledar padnu u ruke Rusa, to neće imati strateški utjecaj na sam rat - rekao je prije nekoliko tjedana glasnogovornik američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby.

Vojni stručnjak Franz-Stefan Gady s britanskog Instituta za međunarodne strateške studije rekao je za njemački ARD kako osvajanjem Bahmuta Rusi vjerojatno pokušavaju usporiti ukrajinsko napredovanje.

- Bahmut ima malu vojnu važnost. Možda je ideja Rusije bila da ovom gradu udahne politički značaj i namame Ukrajince u iscrpljujuće borbe tako da ne bude zimske ili proljetne ofenzive Kijeva - kaže Gady.

- To nije naročito velik grad. Baš kao i mnoge druge gradove u Donbasu, Rusi su ga potpuno razorili. Za nas je važno obraniti ga, ali ne po svaku cijenu, ne ako će svi umrijeti - rekao je nedavno ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

I iz tih riječi, ali i zbog situacije na terenu, koju Ukrajinci opisuju kao 'iznimno tešku', da se iščitati kako bi se ukrajinska vojska uskoro mogla povući iz Bahmuta.

Ali ako grad nije toliko bitan, zašto se onda Ukrajinci nisu povukli prije nekoliko mjeseci? Postoji više razloga.

'Svaki metar košta ih stotine života'

Vjerojatno najvažniji razlog je što Rusi krvavo plaćaju svaki metar kojeg osvoje. Ruska vojska i Wagnerovci u tom području bilježe ogromne gubitke. Zapovjedništvo stalno šalje novo 'topovsko meso' i osvajaju zemlju metar po metar, kao u američkom nogometu.

Ruske snage napadaju Bahmut u pokrajini Donjecku mjesecima, ponekad u valovima, u jednoj od najkrvavijih bitaka u ratu. "Borbe se u Bahmutu vode 24 sata... Situacija je kritična", kaže Volodimir Nazarenko, zamjenik zapovjednika Nacionalne garde Ukrajine, za ukrajinski NV Radio.

"Oni ne uzimaju u obzir svoje gubitke u pokušaju da zauzmu grad. Zadatak naših snaga u Bahmutu je nanijeti što više gubitaka neprijatelju. Svaki metar ukrajinske zemlje stoji neprijatelja stotine života", rekao je.

Zastupnik u ukrajinskom parlamentu Serhi Rahmanin smatra da se obrana Bahmuta vjerojatno ne može nastaviti unedogled.

- Vjerujem da ćemo prije ili kasnije vjerojatno morati napustiti Bahmut. Nema smisla držati ga pod svaku cijenu - izjavio je u nedavno za radio NV. No, istaknuo je da se Bahmut trenutno brani s nekoliko ciljeva - nanijeti što više gubitaka Rusiji te ju natjerati na upotrebu streljiva i resursa.

Aleksandar Rosnjanski, ekonomski savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskog, za CNN je nedavno rekao kako je "situacija jako teška", dodavši kako to "nije tajna".

"Rusi pokušavaju opkoliti grad i sad koriste svoje najbolje snage u sklopu Wagnera, najbolje obučene i najiskusnije. Naša vojska će pažljivo procijeniti sve opcije. Dosad je držala grad, ali bude li potrebno, strateški će se povući jer nemamo namjeru žrtvovati svoje ljude", rekao je savjetnik Zelenskog.

Dodajmo kako su ukrajinske snage koje drže istočni grad Bahmut iskopale su nove rovove u pokušaju da zadrže ruske napadače. Grad još nije pao, Wagnerovci ga pokušavaju okružiti...

Kad smo kod Wagnera, njihov vođa Jevgenij Prigožin vjerojatno pad Bahmuta želi više od samog Putina. U posljednje vrijeme u sukobu je s ruskim vojnim vrhom, kojeg optužuju za sabotažu, a osvajanje ovog grada bio bi ogroman plus za njega. A i šamar u lice običnoj ruskoj vojsci, koja se ne može pohvaliti takvim pobjedama.

Rusija, koja je izgubila teritorij u drugoj polovici 2022., kaže da bi zauzimanje Bahmuta bio korak prema zauzimanju ostatka okolne industrijske regije Donbas.

U obližnjim gradovima i selima iskopani su novi rovovi uz cestu udaljeni 20-40 metara, što je znak da ukrajinske snage jačaju obrambene položaje.

- Treba nam što više streljiva. Ovdje ima mnogo više Rusa nego što imamo streljiva da ih uništimo", rekao je Nazarenko. "Nije bitan broj neprijateljskih vojnika. Bitna je tehnologija", dodao je.

Pad Bahmuta značio bi i dosta veću opasnost za gradove Kramatorsk, Slovjansk i Kostjantinivku. Rusi će, ako osvoje Bahmut, tamo onda premjestiti i svoju tešku artiljeriju. Pa će biti više udara na okolna područja, ali do idućeg većeg grada postoji nekoliko linija ukrajinske obrane.

Dođe li do pada Bahmuta, Rusi će, barem privremeno, postati vlasnici nekoliko dodatnih kilometara spaljene zemlje. Kad ne mogu do Kijeva, onda su im Bahmut i Soledar dobri. Sigurno bi to iskoristili u nekim potencijalnim pregovorima u budućnosti. Ali Ukrajina ponavlja kako ih teritorijalni ustupci ne zanimaju...

- Trebalo im je osam mjeseci da od Popasne dođu do Bahmuta. To je nekih 30 kilometara. Do ova dva grada je nekih 50 km. To su mjeseci i mjeseci ogromnih gubitaka - veli analitičarka Karolina Hird za The Time.

- Bahmut sam po sebi nije važan. Čak i ako ruske snage krenu put Slovjanska i Kramatorska, naići će na nove, još jače ukrajinske obrambene linije - dodaju drugi stručnjaci s kojma je Time razgovarao.

'To je poput nečega iz horora'

A kako je ratovati u Bahmutu znaju Andrij i Boris, dva ukrajinska vojnika koja su nedavno razgovarali s CNN-om...

- Jednom smo se borili deset sati u komadu. I nisu dolazili samo u valovima, bilo je to neprestano. Samo su dolazili i dolazili. Naše oružje AK-47 postalo je toliko vruće od stalnog ispaljivanja metaka da smo ga stalno mijenjali. Nas je bilo 20-ak, njih 200 - priča dvojac, koji na bojišnici većinom ratuje protiv Wagnerovaca.

- U prvom valu šalju tek mobilizirane, one koji su stigli ravno iz ruskih zatvora. Oni ne znaju ništa o vojnim taktikama i nisu dobro opremljeni. Većina tih ljudi samo se nada kako će preživjeti šest mjeseci da se mogu vratiti kući - pričaju ukrajinski vojnici.

Potom objašnjavaju taktike Wagner grupe.

- Cilj prve skupine je 'probiti se' 30 metara. Onda se krenu ukopavati i držati poziciju. Slijedi nova grupa, koja opet pokušava osvojiti 30 metara. Tako Wagnerovci pokušavaju napredovati, ali u tom procesu gube velik broj ljudi. Tek kad 'iscrpe' sve snage iz prvih valova napada u akciju šalju iskusne borce - pričaju Ukrajinci.

Priznaju da je ratovanje protiv Rusa iz Wagner grupe nestvarno i užasavajuće iskustvo.

- Naš tip na strojnici je umalo izgubio razum. Pucao je u njih i znao da ih je pogodio, ali oni ne padaju. Tek nakon nekog vremena kad iskrvare se sruše na zemlju - priča Andrij, koji je scene s bojišnice usporedio s onima iz zombi-horor filmova.

- Penju se preko leševa svojih prijatelja, gaze po njima... Po meni, vrlo vjerojatno im daju neke droge prije napada. Tako izgledaju - nastavlja Andrij.

Navode o drogi u ruskoj vojsci CNN nije mogao potvrditi, iako se dulje šuška kako Rusi koriste narkotike da bi 'ohrabrili trupe'.

Bez narkotika ili s njima, Rusi su, sudeći po stanju na terenu, jako blizu osvajanja Bahmuta...

