Rusi bombardirali vlastiti grad, stručnjaci se čude: 'Je li moguće da je pilot zamijenio gradove?'

Stanovnici Belgoroda, ruskog grada na nekih 40 km od granice s Ukrajinom, već su bili naviknuti da im iznad glava svako malo prelijeću vojni avioni na putu za 'akcije' u Ukrajini i nitko tome nije pridavao previše pažnje.

Tako je bilo i u večernjim satima prošlog četvrtka, 20. travnja.

Noć se spustila na Belgorod, većina stanovnika već je bila u svojim domovima, na cesti nekolicina automobila... A onda je grad zatresla snažna eksplozija.

Odmah je nastala ogromna panika. Odgovore su stanovnici, uvjereni kako je riječ o ukrajinskom napadu, tražili na društvenim mrežama, kad je stiglo priopćenje ruskog ministarstva obrane...

- Dok je zrakoplov zračnih snaga Suhoj Su-34 letio iznad grada Belgoroda, došlo je do slučajnog pražnjenja zrakoplovnog streljiva - priznali su Rusi i zbunili razne vojne stručnjake.

Svi se posljednjih dana pitaju "Kako je to moguće?"

- Suhoj Su-34 je relativno moderan avion. Nije jasno što se tu dogodilo. Je li pilot krivo locirao svoju metu, što je teško vjerojatno jer je od granice bio udaljen 40 km, je li vježbao komande, pa je došlo do slučajnog 'oslobađanja'... Ovo je zaista dobar avion Ali ovo je i dokaz da vam oprema ne garantira ništa. Oni imaju dobre pilote, ali nedostaje im treninga, sati u simulatoru... Ovo je sramotno za Rusiju i dokaz je nesposobnosti dijela njezinih vojnih pilota - kazao je za Sky News Sean Bell, nekoć vojni pilot, danas vojni analitičar.

Naglasio je i kako se naoružanje može 'ispustit' i u 'safe modeu', bez da eksplodira prilikom pada, zbog čega je cijeli incident još nejasniji.

Jedna od teorija je i da je pilot 'zamijenio' Belgorod za 80 km udaljeni Harkiv, u što je teško vjerovati, ali ne i nemoguće. Ili je bomba trebala 'ići' za Harkiv, pa je prerano pala i detonirala?

- Ovo je zaista čudno. Pilot bi, da je u problemu, inače otpustio oružje u 'safe modeu' i ono ne bi detoniralo. Uz to, pilot bi se potrudio, ako do toga mora doći zbog nekih problema, da to ne napravi nad gradom, već negdje gdje nema ljudi... - veli Peter Layton, umirovljeni australski vojni pilot i vojni stručnjak.

Dva dana nakon eksplozije u Belgorodu je pronađena još jedno eksplozivno sredstvo, stanovnici su evakuirani, a bomba je uklonjena te detonirana van grada. Rusi tvrde kako je u ovom incidentu ozlijeđeno troje ljudi. Nije jasno je li druga bomba 'stigla' iz istog Suhoja...

Pojavile su se informacije kako je riječ o bombi FAB-500, tj. njezinoj modificiranoj verziji.

Ukrajinci kažu kako Rusi sve češće koriste ove bombe, koje opremaju GPS-om i imaju opciju 'samostalnog letenja', kako bi izbjegli njihovu protuzračnu obranu. Kažu i da su Rusi 'pojačali' njihovu proizvodnju.

Navedena opcija 'samostalnog letenja' ključna je za pilote jer im omogućava da sa sigurne udaljenosti ispale svoj projektil i vrate se u svoju zračnu bazu, piše CNN.

