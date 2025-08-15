Rusi bukirali hotel u kojem radi Hrvat: 'Iz ljudskih resursa su me pitali jesam li ja komunist'

Dok nemamo ispite, ja sam došao ovdje raditi na ljeto. Ili raditi ljeti na moru, ili raditi ljeto u Anchorageu, Aljaska. Ja sam uzeo Anchorage, Aljasku, jer mi se to čini kao bolja opcija. Kampirati, planinariti i raditi... Ništa drugo, rekao je Varaždinac Jurica Sajko u razgovoru za Dnevnik Nove TV. Kao student kemije u Splitu konobari u gradu Anchorage na Aljasci.

U hotelu u kojem radi smješteni su članovi ruskog izaslanstva, a među njima je odsjeo i šef ruske diplomacije, Sergej Lavrov.

- Dobili smo dosta puno više osiguranja, puno više su dolazile kontrole i često nam pregledavaju ruksake - navodi.

Sigurnosna provjera bila je iznenađujuća, naime, voditeljica ljudskih resursa Juricu je pitala, između ostalog je li on komunist.

- I onda sam ja pitao zašto, zašto ste to pitali. Rekla je - pa, kao, dolaze nam neki bitni ljudi. To je bilo negdje prije dva tjedna. Još nismo znali da će ovdje doći. Pa te samo pitam jesi li komunist, onako, ja velim - nisam. Onda je drugo pitanje bilo - je li ste povezani s komunističkom kulturom u Jugoslaviji? Ja sam se počeo smijati... Ne mogu vjerovati da nije pregledala iz koje ja države dolazim. Ili koja je opće država sada tamo. To je bilo stvarno meni nevjerojatno iskustvo - ispričao je.

Rusi su u hotelu uzeli 40 soba.

- To su bile baš ono, hitne sobe. A mi smo prebukirani. Prebukirani smo, a oni su uzeli hitne sobe - otkrio je.