Aljaški gambit! Sudbina i mir u svijetu su na tankoj žici Trumpa i Putina: Bit će ovo vrlo ozbiljno

Ne radim ovo zbog svog zdravlja. U redu, ne treba mi to. Želio bih se fokusirati na našu zemlju, ali ovo radim da bih spasio mnogo života, poručio je američki predsjednik Donald Trump prije nego što se uputio na povijesni sastanak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci u SAD-u. Dodao je da bi posljedice za Rusiju, ako Putin ne pristane na okončanje rata, bile vrlo teške.

- Da, bit će vrlo ozbiljno - rekao je o mogućim ekonomskim mjerama prema Moskvi.

Nade američkog predsjednika da će zaključiti sporazum o prekidu vatre u Ukrajini su neizvjesne, ali posljednja Putinova ponuda o mogućem nuklearnom sporazumu mogla bi obojici pomoći da spase obraz, navode analitičari.

Sastanak ruskih i američkih čelnika u zračnoj bazi iz doba hladnog rata na Aljasci bit će njihov prvi razgovor oči u oči otkako se Trump vratio u Bijelu kuću, a događa se u jeku ukrajinskih i europskih strahova da bi Trump mogao izdati Kijev.

Trump je na Aljasku otišao s delegacijom od 16 ključnih članova, uključujući državnog tajnika Marca Rubia, ministra financija Scotta Bessenta, ministra trgovine Howarda Lutnicka, posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, direktora CIA-e Johna Ratcliffa, glasnogovornicu Bijele kuće Karoline Leavitt, glavnog pisca govora Rossa Worthingtona te osoblje zaduženo za upravljanje dokumentima koje Trump potpisuje. Rusku delegaciju predvodi Vladimir Putin uz Sergeja Lavrova, ministra obrane Andreja Belousova, ministra financija Antona Siluanova, direktora ruskog državnog investicijskog fonda Kirila Dmitrijeva i savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova. Odsutnost ukrajinskih predstavnika i europskih saveznika naglašava bilateralni karakter sastanka, iako su europski lideri, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, upozorili da svaka rasprava o teritoriju Ukrajine mora uključivati i ukrajinskog predsjednika.

Dolazak ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova izazvao je pozornost zbog majice s natpisom "SSSR", referencom na Sovjetski Savez, što je simbolična provokacija. Lavrov je naglasio da Moskva dolazi s jasnom i razumljivom pozicijom te da se nada nastavku korisnog razgovora započetog posjetom američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa u Moskvi. Potvrdio je da će ruska pozicija biti predstavljena nedvosmisleno i da će se u razgovorima držati principa koji su definirani u prethodnim pregovorima.

Mjesto održavanja summita je vojna baza Joint Base Elmendorf-Richardson u Anchorageu, na Aljasci, u povijesnom kontekstu koji simbolizira dugotrajnu interakciju SAD-a i Rusije. Summit se odvijao u trenutku kad sukob u Ukrajini traje tri i pol godine, a Ukrajina nije zastupljena na sastanku, iako Trump planira eventualni trilateralni dijalog s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sukobi na terenu u istočnoj Donjeckoj regiji i dalje su napeti. Ruske snage tvrde da su zauzele Oleksandrohrad, oko 50 kilometara jugozapadno od Pokrovska, dok ukrajinske vlasti kažu da je situacija stabilizirana i da ruske infiltracije ne znače gubitak kontrole nad teritorijem. Ranije primijećene ruske infiltracije predstavljaju manja odjeljenja koja su zaostala iza glavne linije fronta, a Ukrajina tvrdi da je zatvorila sve rupe u obrani i stabilizirala regiju Dobropilja.

Glavni cilj summita je okončanje rata u Ukrajini, uz raspravu o teritorijalnim pitanjima, ekonomiji, trgovini i sankcijama. Trump je upozorio na moguće sekundarne sankcije prema zemljama koje kupuju rusku naftu, posebice Indiji, dok Putin ostaje pri svojim ciljevima i odbija kompromis oko teritorija koji je Rusija zauzela. Rusija kontrolira većinu Donbasa te dijelove regija Herson i Zaporižja, dok Ukrajina drži ostatak teritorija. Svaka razmjena teritorija ili predaja dijelova Donbasa u zamjenu za prekid vatre neprihvatljiva je za Kijev jer, navode, uključivala bi evakuaciju desetaka tisuća civila i vojnih snaga, što je praktički nemoguće i politički neprihvatljivo.

Putin je uoči summita posjetio Magadan u istočnom dijelu Rusije, obišao industrijski pogon i sastao se s guvernerom regije. Putovanje iz Moskve do Magadana traje osam sati, a potom još četiri do Anchoragea, što znači da je Putin praktički prolazio kroz dva petka zbog vremenskih zona. Tijekom posjeta, kako je objavio glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, cilj je bio provjeriti lokalne industrijske kapacitete i održati formalni susret s regionalnim vlastima, što simbolizira Rusiju kao državnog igrača te naglašava logističke i strateške pripreme za summit.

Inače, Putin je na put krenuo s predsjedničkim avionom, Iljušin II-96-300, koji ima domet od 11.265 kilometara, a maksimalnu brzina mu je oko 1049 kilometara na sat te može primiti 70 putnika. S druge strane, Trumpov predsjednički avion, Air Force One, snažno modificirani Boeing 747-200B, ima domet od 12.552 kilometra, maksimalnu brzinu od oko 1110 kilometara na sat i prima 76 putnika.

Putin je putovao iz Rusije do Anchoragea, dok Trump dolazi iz Washingtona do iste lokacije. Nakon summita, Trump se obvezao telefonski povezati s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, a potom obavijestiti europske saveznike i NATO o ishodu sastanka. Nakon što doleti avionom, Putin će na mjesto sastanka stići u svojoj limuzini Aurus Senat, koju smatraju ruskim pandanom Rolls-Royceu. Limuzina je došla u fokus javnosti kad je objavljen video kako u njoj vozi Kim Jong-una, kojemu je darovao nekoliko luksuznih vozila. Senat je velika limuzina koja dolazi u tri oblika - standardni Senat, Senat long i Senat limuzina. Potonji je više nalik Mercedes-Maybach Pullmanu sa svojom izduženom karoserijom.

Prema web stranici tvrtke, Senat Limousine je "prvi luksuzni automobil iz Rusije" i predstavlja "renesansu ruskog industrijskog, znanstvenog i tehnološkog potencijala". Potpuno je oklopljen, što nije iznenađujuće, a ima 4,4-litreni twin-turbo hibridni V8 motor koji proizvodi 590 konjskih snaga. Motor je razvio NAMI, ali je navodno i Porsche bio uključen u razvoj motora. Aurus je od tada proširio ponudu i uključio Komendant SUV, koji je u Rusiji lansiran 2023. Postoje i planovi za proizvodnju Senata na vodikov pogon, kao i konvencionalnijih električnih vozila na baterije. Tijekom državnih posjeta, državni automobil se helikopterom prevozi do odredišta transportnim zrakoplovom Iljušin Il-76. Predsjedničku kolonu automobila obično prate motocikli Ural ili BMW te pomoćna vozila Mercedes G-klase, E-klase i S-klase, BMW serije 5, Volkswagen Caravelle i/ili Chevrolet. Nacionalne prijevozne usluge za ruskog predsjednika pruža Garaža za posebne namjene (SPG). SPG je jedinica unutar Federalne službe zaštite.

Prema planu, summit započinje razgovorom jedan-na-jedan između Putina i Trumpa uz prevoditelje, a potom se nastavlja poslovnim ručkom s delegacijama. Bijela kuća naglašavala je i kako su sve opcije bile na stolu, uključujući mogućnost da Trump prekine sastanak ako ne vidi ozbiljnost u pregovorima. Osim ratnih pitanja, summit je po planu uključivao i ekonomske teme. Rusija traži poboljšanje gospodarskih odnosa i potencijalnih poslovnih partnerstava, dok Trumpova delegacija, s Bessentom i Lutnickom, razmatra trgovinske sankcije i carine.

Unatoč zapadnim sankcijama, ruska ekonomija ostaje stabilna zahvaljujući visokim izdacima za vojsku i pronalasku novih kupaca za naftu, osobito u Indiji i Kini. Sekundarne sankcije SAD-a mogle bi poremetiti ove trgovinske odnose i dodatno pritisnuti Moskvu na prekid rata. Ekonomija i trgovina jedan su od ključnih elemenata summita jer Trump želi uspostaviti instrumente pritiska kroz carine i sankcije, dok Putin želi proširiti dnevni red na komercijalnu suradnju i ekonomske projekte. Dodatno, summit uključuje diskusiju o regionalnoj sigurnosti, mogućim ekonomskim sporazumima i suradnji u istraživanju svemira, a to pokazuje Putinovu strategiju proširenja dnevnog reda na šire teme nego što je rat u Ukrajini.

U međuvremenu, ruske snage još nisu uspjele ojačati i učvrstiti položaje istočno i sjeveroistočno od Dobropilje, a ukrajinski i ruski izvori izvještavaju da ukrajinska pojačanja stabiliziraju situaciju. Glasnogovornik Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, Andrij Kovalev, i čelnik Vojne uprave Donjecke oblasti, Vadim Filaškin, izjavili su 14. kolovoza da su novopridošle ukrajinske rezerve stabilizirale situaciju i drže crtu bojišnice.