Ukrajinci testiraju novo oružje, već imaju prvi pogodak: 'Uspješno smo srušili šehida'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da Ukrajina provodi testiranja novog oružja namijenjenog presretanju dronova te da je tijekom noći zabilježila uspješan pogodak. "U tijeku je testiranje još jednog novog rješenja. Riječ je o ukrajinskom proizvodu koji je ostvario pogodak – uništen je dron tipa šehid", rekao je Zelenski u svom redovitom večernjem videoobraćanju, misleći pritom na dronove iranske proizvodnje s kojima se suočava ukrajinska vojska.

"No, neke tehničke detalje još treba doraditi. Potrebno nam je još malo vremena. Rad drugih razvojnih timova se nastavlja."

Ukrajinska vojska objavila je na Facebooku da su njezine snage tijekom noći oborile 187 zračnih ciljeva.

Zelenski je istaknuo da je tijekom noći presretnuto 93 posto svih ruskih dronova.

"To je značajan rezultat. No, naravno, potrebno je učiniti i više", rekao je.

Otkako je Rusija u veljači 2022. pokrenula invaziju punih razmjera, Ukrajina je ubrzano razvijala tehnologiju za suzbijanje dronova te sada svoju stručnost nudi drugim zemljama, uključujući i neke na Bliskom istoku koje su se suočile s iranskim napadima.

Fokusirala se na razvoj presretača kao učinkovitog i jeftinijeg sredstva za obaranje dronova.

Ukrajinske snage imaju više poteškoća s obaranjem ruskih balističkih projektila te su od zapadnih saveznika zatražile povećanje isporuke presretača. Kijev također zagovara ubrzani razvoj europskog sustava protuzračne obrane pod nazivom Freyja.