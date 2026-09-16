Ruski dron pogodio putnički autobus, petero mrtvih

U ruskom napadu bespilotnom letjelicom na putnički autobus u srijedu je poginulo pet osoba, a najmanje sedam ih je ranjeno na jugoistoku Ukrajine, u području blizu bojišnice, objavio je regionalni guverner. Napad se dogodio na području oko grada Nikopolja, objavio je na aplikaciji Telegram Oleksandr Hanža, guverner Dnjepropetrovske oblasti.

Hanža je objavio fotografiju bijelog vozila s razbijenim prozorima i krvlju koja se slijeva niz njegovu bočnu stranu.

Foto: Alina Smutko

Grad se nalazi nasuprot teritoriju pod ruskom okupacijom, udaljen nekoliko kilometara na suprotnoj obali rijeke Dnjepar, te je česta meta ruskih napada.

"Rusi su ciljali minibus koji je prevozio ljude na putu prema njihovim svakodnevnim obvezama", rekao je Mikola Lukašuk, čelnik vijeća Dnjepropetrovske oblasti.

Foto: Alina Smutko

Rusija nije odmah komentirala napad. I Ukrajina i Rusija niječu namjerno gađanje civila u ratu koji je započeo ruskom invazijom punog opsega 2022. godine.