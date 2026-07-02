Ukrajina navodi da je Rusija u napadu lansirala 74 rakete i 496 dronova, a uništen je niz stambenih zgrada. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je bio usmjeren isključivo na "vojne ili kvazivojne ciljeve".
Rusi nakon novog brutalnog napada na Kijev: 'Nastavit ćemo s pritiskom na Ukrajinu'
Rusija je u utorak poručila da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu, nakon velikog noćnog napada na Kijev u kojemu je poginulo najmanje 17 ljudi, a mnogi su ranjeni.
Peskov je rekao da je načelnik Glavnog stožera ruske vojske general Valerij Gerasim obavijestio predsjednika Vladimira Putina o rezultatima "masivnog protuudara" na Kijev i druge lokacije.
U petoj godini rata Rusija je pojačala napade raketama i dronovima, posebice na Kijev, dok je Ukrajina intenzivirala napade dronovima na ruski energetski sektor, nanoseći veliku štetu koja je dovela do raširenih nestašica goriva.
Na pitanje o izjavi visoke predstavnice EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kallas da će Europska unija predložiti još sankcija kako bi pojačala pritisak na Rusiju, Peskov je odgovorio: "Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi postigla ciljeve koje je sebi postavila."
Peskov je rekao da se u Rusiji vode rasprave o tome kako zajamčiti sigurnost zemlje kao odgovor na ono što Moskva vidi kao korake EU-a da "militarizira" kontinent i poveća napetosti.
Neki ruski radikali, ljuti zbog ukrajinskih napada dronovima i onim što smatraju propalim američkim obećanjem da će posredovati u okončanju rata pod povoljnim uvjetima, u posljednjih su nekoliko tjedana poticali Putina da napusti diplomaciju i primjeni agresivnije mjere.
"Svjesni ste da postoje zagovornici, uključujući akademike, vrlo drastičnih mjera, baš kao što postoje i zagovornici suzdržanijih pristupa", rekao je Peskov.
"Ali jedna je stvar izvan svake sumnje: zaštita Ruske Federacije i njezinih nacionalnih interesa bit će zajamčena, što god bilo."