Rusija je u utorak poručila da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu, nakon velikog noćnog napada na Kijev u kojemu je poginulo najmanje 17 ljudi, a mnogi su ranjeni.

Peskov je rekao da je načelnik Glavnog stožera ruske vojske general Valerij Gerasim obavijestio predsjednika Vladimira Putina o rezultatima "masivnog protuudara" na Kijev i druge lokacije.

Diljem grada i okolne regije izbili su požari, a napad je uslijedio nedugo nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Moskva priprema "masovni napad". | Foto: Alina Smutko

U petoj godini rata Rusija je pojačala napade raketama i dronovima, posebice na Kijev, dok je Ukrajina intenzivirala napade dronovima na ruski energetski sektor, nanoseći veliku štetu koja je dovela do raširenih nestašica goriva.

Na pitanje o izjavi visoke predstavnice EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kallas da će Europska unija predložiti još sankcija kako bi pojačala pritisak na Rusiju, Peskov je odgovorio: "Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi postigla ciljeve koje je sebi postavila."

Peskov je rekao da se u Rusiji vode rasprave o tome kako zajamčiti sigurnost zemlje kao odgovor na ono što Moskva vidi kao korake EU-a da "militarizira" kontinent i poveća napetosti.

Neki ruski radikali, ljuti zbog ukrajinskih napada dronovima i onim što smatraju propalim američkim obećanjem da će posredovati u okončanju rata pod povoljnim uvjetima, u posljednjih su nekoliko tjedana poticali Putina da napusti diplomaciju i primjeni agresivnije mjere.

Foto: Stringer

"Svjesni ste da postoje zagovornici, uključujući akademike, vrlo drastičnih mjera, baš kao što postoje i zagovornici suzdržanijih pristupa", rekao je Peskov.

"Ali jedna je stvar izvan svake sumnje: zaštita Ruske Federacije i njezinih nacionalnih interesa bit će zajamčena, što god bilo."