NAJMANJE 15 MRTVIH

Rusi nakon strašnog napada na Kijev i dalje tvrde kako su zainteresirani za pregovore

Piše HINA,
Rusi nakon strašnog napada na Kijev i dalje tvrde kako su zainteresirani za pregovore
Ukrajinski dužnosnici rekli su da je u napadu na ukrajinski glavni grad poginulo najmanje 15 ljudi, uključujući četvero djece

Kremlj je poručio u četvrtak da je i dalje zainteresiran za nastavak mirovnih pregovora s Ukrajinom unatoč velikom i smrtonosnom ruskom noćnom napadu na Kijev.

Ukrajinski dužnosnici rekli su da je u napadu na ukrajinski glavni grad poginulo najmanje 15 ljudi, uključujući četvero djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij poručio je da je to odgovor Moskve na diplomatske napore za okončanje rata.

Na pitanje postoji li proturječje između izjavljene želje Moskve da se napreduje u mirovnim pregovorima i napada, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da obje strane nastavljaju napadati jedna drugu, ali da je Rusija i dalje zainteresirana za postizanje svojih ciljeva diplomatskim putem.

Ruske snage nastavljaju gađati ukrajinsku vojnu infrastrukturu, a Ukrajina nastavlja napadati rusku infrastrukturu, čak i civilnu, rekao je  glasnogovornik. Peskov je više puta rekao da Rusija ne cilja namjerno civile.

"Specijalna vojna operacija se nastavlja. Možete vidjeti da se nastavljaju i napadi kijevskog režima na rusku infrastrukturu, često na rusku civilnu infrastrukturu. Ruske oružane snage također izvršavaju svoje zadaće", rekao je.

Peskov je rekao da je Rusija istovremeno "i dalje zainteresirana za nastavak pregovaračkog procesa kako bismo ostvarili svoje ciljeve političkim i diplomatskim sredstvima". 

Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola. Ona bira nastavak ubijanja umjesto okončanja rata, napisao je Zelenski na X-u
