Bruxelles snažno osudio ruski napad na Kijev u kojem je pogođeno izaslanstvo EU-a

Europska unija u četvrtak je snažno osudila noćašnji ruski napad na Kijev u kojem je po najnovijim podacima poginulo najmanje deset ljudi, a među pogođenim zgradama je i sjedište Delegacije EU-a u Ukrajini. Ruske snage su tijekom noći izvele veliki napad dronovima i raketama na Kijev, ubivši najmanje 10 ljudi, ranivši 38 te oštetivši stambene i druge zgrade u sedam okruga, rekli su u četvrtak ukrajinski dužnosnici.

Predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je napad, u kojem je poginulo i dijete, svijetu pokazao ruski odgovor na diplomaciju usred napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat.

“Zgrožen sam još jednim noćnim, smrtonosnim raketnim napadom na Ukrajinu. Moje misli su s ukrajinskim žrtvama i s osobljem izaslanstva EU-a u Ukrajini, čija je zgrada oštećena u ovom namjernom ruskom napadu”, objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

Costa je dodao da se EU neće dati zaplašiti. “Ruska agresija samo pojačava našu odlučnost da budemo uz Ukrajinu i njezin narod”.

Napad na stambenu četvrt i zgradu izaslanstva EU-a osudila je i povjerenica za proširenje Marta Kos.

“Snažno osuđujemo ove brutalne napade, jasan znak da Rusija odbacuje mir i bira teror. Izražavamo punu solidarnost s osobljem EU-a, njihovim obiteljima i svim Ukrajincima koji trpe ovu agresiju”, objavila je Kos na platformi X.