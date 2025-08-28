Obavijesti

POGINULO DIJETE

Bruxelles snažno osudio ruski napad na Kijev u kojem je pogođeno izaslanstvo EU-a

Piše HINA,
Foto: Valentyn Ogirenko

Predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je napad, u kojem je poginulo i dijete, svijetu pokazao ruski odgovor na diplomaciju usred napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat

Europska unija u četvrtak je snažno osudila noćašnji ruski napad na Kijev u kojem je po najnovijim podacima poginulo najmanje deset ljudi,  a među pogođenim zgradama je i sjedište Delegacije EU-a u Ukrajini. Ruske snage su tijekom noći izvele veliki napad dronovima i raketama na Kijev, ubivši najmanje 10 ljudi, ranivši 38 te oštetivši stambene i druge zgrade u sedam okruga, rekli su u četvrtak ukrajinski dužnosnici.

Predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je napad, u kojem je poginulo i dijete, svijetu pokazao ruski odgovor na diplomaciju usred napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat.

UKRAJINCI POD PRITISKOM Ma, kakav mir, Rusi prijete napadom sa 100.000 vojnika
Ma, kakav mir, Rusi prijete napadom sa 100.000 vojnika

“Zgrožen sam još jednim noćnim, smrtonosnim raketnim napadom na Ukrajinu. Moje misli su s ukrajinskim žrtvama i s osobljem izaslanstva EU-a u Ukrajini, čija je zgrada oštećena u ovom namjernom ruskom napadu”, objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

Costa je dodao da se EU neće dati zaplašiti. “Ruska agresija samo pojačava našu odlučnost da budemo uz Ukrajinu i njezin narod”.

Napad na stambenu četvrt i zgradu izaslanstva EU-a osudila je i povjerenica za proširenje Marta Kos.

“Snažno osuđujemo ove brutalne napade, jasan znak da Rusija odbacuje mir i bira teror. Izražavamo punu solidarnost s osobljem EU-a, njihovim obiteljima i svim Ukrajincima koji trpe ovu agresiju”, objavila je Kos na platformi X.

