'VODE RAT PROTIV ŽIVOTA'

Rusi napali rodilište u Zaporižju, među ozlijeđenima su i trudnice

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Zaporizhzhia Regional Military Administration

Ruske snage u nedjelju su pogodile rodilište u Zaporižju pri čemu je ozlijeđeno najmanje šest ljudi, a među njima i dvije trudnice, rekao je guverner oblasti Ivan Fedorov

Admiral

Guverner je podijelio snimke s mjesta događaja na kojima se vidi oštećena zgrada s razbijenim prozorima i dimom koji se diže. Među ozlijeđenima su dvije žene koje su bile na pregledu u trenutku kada se dogodio ruski napad, rekao je Fedorov.

- Udar na rodilište još je jedan dokaz rata koji se vodi protiv života - poručio je guverner.

SKORO ČETIRI GODINE RATA Novi krug mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju, bez predstavnika SAD-a
Novi krug mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju, bez predstavnika SAD-a

Tijekom rata Rusija je više puta gađala rodilišta, uz napade na drugu civilnu infrastrukturu. Podsjetimo, 2022. ruske snage pogodile su rodilište u Vilniansku u Zaporiškoj oblasti, pri čemu je poginuo dvodnevni dječak.

Foto: Zaporizhzhia Regional Military Administration

Nedavni napad na Zaporižju dolazi u trenutku kada Rusija pojačava ofenzivu u južnoj regiji, redovito izvodeći napade na tom području.

Foto: Zaporizhzhia Regional Military Administration

Napad se dogodio usred pregovora o mirovnom sporazumu između Ukrajine, SAD-a i Rusije. Dok su ruski napadi gurnuli ukrajinski energetski sustav u krizu, američki predsjednik Donald Trump najavio je 29. siječnja da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao obustaviti napade na ukrajinske gradove na tjedan dana. Međutim, Moskva je kasnije rekla da bi se to odnosilo samo na Kijev i trajalo do 1. veljače.

